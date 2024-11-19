Pesan Menyentuh Shin Tae-yong ke Suporter Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi di SUGBK

PESAN menyentuh dikirimkan Shin Tae-yong kepara suporter jelang laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (19/11/2024) malam WIB. Dia meminta meminta suporter terus mendukung perjuangan Timnas Indonesia karena hal itu sangat penting untuk para pemain.

Shin Tae-yong mengatakan perjalanan Timnas Indonesia dalam fase Grup C memang tidak mudah. Dia pun cukup senang suporter terus menemani langkah tim asuhannya dalam laga tandang dan kandang.

“Yang ini saya bilang ke suporter, saya kira sepanjang perjalanan ini, suporter sudah sangat luar biasa. Bahkan saat kami main tandang, banyak dukungan dari fans Indonesia. Saya tahu bahwa (menerima) kekalahan itu tidak mudah, saya bisa memahami perasaan fans juga,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, Senin 18 November 2024.

“Tapi, saya ingin meminta fans untuk terus mendukung tim. Seperti yang saya bilang, kami coba memberikan yang terbaik, kami fokus untuk pertandingan,” tambahnya.

Kini Shin Tae-yong berharap semangat suporter tetap terus terjaga meskipun Timnas Indonesia belum meraih kemenangan dalam fase grup. Dia pastikan timnya akan berjuang dengan maksimal agar segera mempersembahkan kemenangan yang diharapkan.