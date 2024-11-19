Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Kroasia vs Portugal 1-1, Spanyol vs Swiss 3-2!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |06:53 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Kroasia vs Portugal 1-1, Spanyol vs Swiss 3-2!
Laga Timnas Kroasia vs Timnas Portugal. (Foto: Instagram/@portugal)
A
A
A

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada pertemuan Timans Kroasia vs Timnas Portugal yang berakhir 1-1, hingga laga Timnas Spanyol vs Swiss yang berakhir 3-2.

Ya, gelaran UEFA Nations League 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada sembilan pertandingan yang digelar.

Timnas Kroasia vs Timnas Portugal

Salah satu laga seru mempertemukan Timnas Kroasia vs Portugal. Laga yang digelar di Stadion Polju, Split, pada Selasa (19/11/2024) dini hari WIB itu berjalan sengit hingga skor 1-1 menghiasi papan skor hingga akhir pertandingan.

Sejatinya, Portugal berhasil unggul dahulu di baba pertama lewat gol ciamik Joao Felix pada menit ke-35. Sayangnya, keunggulan itu dibalas tuan rumah pada menit ke-65 lewat aksi Josko Gvardiol pada menit ke-65.

Dalam laga ini, bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, sendiri harus absen. Selain Ronaldo, sejumlah nama besar juga tidak masuk susunan pemain, termasuk Bruno Fernandes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647735/liliana-tanoesoedibjo-warren-dan-kevin-sanjaya-buka-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-mph.webp
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, dan Kevin Sanjaya Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/erick_thohir.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia? Erick Thohir Beri Respons Mengejutkan!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement