Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Kroasia vs Portugal 1-1, Spanyol vs Swiss 3-2!

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru tersaji, di antaranya ada pertemuan Timans Kroasia vs Timnas Portugal yang berakhir 1-1, hingga laga Timnas Spanyol vs Swiss yang berakhir 3-2.

Ya, gelaran UEFA Nations League 2024-2025 berlanjut semalam. Total, ada sembilan pertandingan yang digelar.

Salah satu laga seru mempertemukan Timnas Kroasia vs Portugal. Laga yang digelar di Stadion Polju, Split, pada Selasa (19/11/2024) dini hari WIB itu berjalan sengit hingga skor 1-1 menghiasi papan skor hingga akhir pertandingan.

Sejatinya, Portugal berhasil unggul dahulu di baba pertama lewat gol ciamik Joao Felix pada menit ke-35. Sayangnya, keunggulan itu dibalas tuan rumah pada menit ke-65 lewat aksi Josko Gvardiol pada menit ke-65.

Dalam laga ini, bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, sendiri harus absen. Selain Ronaldo, sejumlah nama besar juga tidak masuk susunan pemain, termasuk Bruno Fernandes.