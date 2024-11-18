Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Sedih Kevin Diks Setelah Dipastikan Absen di Laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, Penuh Haru!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |23:36 WIB
Kevin Diks dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
Kevin Diks dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi. (Foto: Instagram/@kevindiks2)
KEVIN Diks memastikan dirinya absen saat Timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di matchday keenam Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa 19 November 2024 malam WIB. Di akun Instagram-nya, @kevindiks2, pesepakbola 28 tahun ini mengonfirmasi mengalami cedera lutut dan sedang dalam perjalanan pulang ke Denmark untuk menjalani perawatan.

“Sayangnya, Sabtu lalu saya harus meninggalkan lapangan karena cedera. Saya telah bekerja keras untuk pulih tepat waktu, tetapi sayangnya, pertandingan besok datang sedikit terlalu cepat bagi saya,” kata Kevin Diks di akun instagram pribadinya, Senin (18/11/2024).

Kevin Diks dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, (Foto: Instagram/@kevindiks2)

(Kevin Diks dipastikan absen di laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi, (Foto: Instagram/@kevindiks2)

Sekarang ia berharap Timnas Indonesia tetap meraih hasil positif melawan Arab Saudi meski tanpa kehadirannya, Hasil positif melawan Arab Saudi penting bagi Timnas Indonesia demi menjaga peluang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

“Ini sangat mengecewakan bagi saya. Sebab, saya ingin memberikan segalanya untuk negara saya. Namun, saya memiliki keyakinan penuh kepada rekan-rekan setim saya dan kemampuan mereka untuk memberikan yang terbaik besok. Saya akan mendukung mereka dengan sepenuh hati dan saya tahu kita bisa membuat para penggemar bangga bersama-sama,” lanjut pemain milik FC Copenhagen ini.

“Terima kasih kepada semua penggemar atas dukungan besar kalian! Mari terus percaya dan berjuang untuk negara kita yang indah,” harap Kevin Diks.

Sebelumnya, Kevin Diks tampil sebagai starter saat Timnas Indonesia dilumat Jepang 0-4 di matchday kelima Grup C pada Jumat 15 November 2024. Namun, eks pemain Feyenoord Rotterdam itu harus ditarik keluar pada menit ke-41 usai terkena tekel keras dari pemain Timnas Jepang, Kaoru Mitoma.

Halaman:
1 2
      
