Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi, Pengamat: Tidak Ada Pilihan Kecuali Menang

Timnas Indonesia tak punya pilihan lain kecuali menang lawan Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, menilai Timnas Indonesia wajib mencuri kemenangan melawan Timnas Arab Saudi. Tiga poin jadi harga mati jika Skuad Garuda ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Laga kontra Arab Saudi bisa dibilang krusial bagi Timnas Indonesia. Apalagi, Tim Merah Putih habis menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada matchday kelima.

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi tiga poin. Karena itu, menurut Kesit, tidak ada pilihan selain meraih kemenangan melawan Arab Saudi.

“Melawan Arab Saudi tidak ada pilihan lain bagi Timnas Indonesia kecuali menang,” tutur Kesit kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (18/11/2024).

Kemenangan itu wajib diraih Timnas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, Jay Idzes dan kolega masih punya peluang untuk merebut posisi tiga atau empat guna melanjutkan perjuangannya ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.