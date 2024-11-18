Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi, Pengamat: Tidak Ada Pilihan Kecuali Menang

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |22:01 WIB
Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi, Pengamat: Tidak Ada Pilihan Kecuali Menang
Timnas Indonesia tak punya pilihan lain kecuali menang lawan Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA - Pengamat sepakbola Tanah Air, Kesit Budi Handoyo, menilai Timnas Indonesia wajib mencuri kemenangan melawan Timnas Arab Saudi. Tiga poin jadi harga mati jika Skuad Garuda ingin tetap menjaga asa ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Selasa 19 November 2024 pukul 19.00 WIB. Laga ini merupakan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Arab Saudi berlatih di Gelora Bung Karno (Foto: Instagram/@saudint)

Laga kontra Arab Saudi bisa dibilang krusial bagi Timnas Indonesia. Apalagi, Tim Merah Putih habis menelan kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada matchday kelima.

Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia masih terkunci di dasar klasemen dengan hanya mengoleksi tiga poin. Karena itu, menurut Kesit, tidak ada pilihan selain meraih kemenangan melawan Arab Saudi.

“Melawan Arab Saudi tidak ada pilihan lain bagi Timnas Indonesia kecuali menang,” tutur Kesit kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Senin (18/11/2024).

Kemenangan itu wajib diraih Timnas Indonesia jika ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, Jay Idzes dan kolega masih punya peluang untuk merebut posisi tiga atau empat guna melanjutkan perjuangannya ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/11/1647729/turnamen-ljr-soccer-championship-2025-jadi-ajang-perkuat-sinergi-industri-logistik-tqu.webp
Turnamen LJR Soccer Championship 2025 Jadi Ajang Perkuat Sinergi Industri Logistik
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/15/marc_marquez.jpg
Jorge Lorenzo Beri Peringatan Keras! Marc Marquez Disebut Akan Hadapi Musim Neraka di MotoGP 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement