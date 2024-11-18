Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sindiran Menohok Masyarakat Malaysia Usai Lewati Ranking Indonesia: Kami Jauh Lebih Baik dari Belanda

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |18:07 WIB
Sindiran Menohok Masyarakat Malaysia Usai Lewati Ranking Indonesia: Kami Jauh Lebih Baik dari Belanda
Masyarakat Malaysia menyombongkan diri dan menyindir Timnas Indonesia gara-gara ranking FIFA (Foto: X/@FAM_Malaysia)
A
A
A

SINDIRAN menohok masyarakat Malaysia usai lewati ranking Indonesia menarik untuk diulas. Mereka bahkan mengaku jauh lebih baik.

Hal ini tak lepas dari hasil laga perdana FIFA Matchday November 2024. Timnas Indonesia yang tengah berjuang di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia harus menelan kekalahan pahit atas Jepang dengan skor telak, 0-4.

Koki Ogawa merepotkan Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Jay Idzes di laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Hal ini membuat skuad asuhan Shin Tae-yong mendapat pengurangan 2,93 poin yang mana perolehan poin skuad Garuda saat ini menjadi 1.115,94. Tak ayal, posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA pun turun menjadi 129 secara matematis.

Berbeda dengan itu, Timnas Malaysia di laga FIFA Matchday November 2024 hanya menjalani laga uji coba biasa menghadapi Timnas Laos. Melawan tim yang sesama Asia Tenggara dan berperingkat jauh di bawah, mereka mampu menang mudah dengan skor 3-1.

Dengan kemenangan itu, skuad Harimau Malaya secara matematis berhasil naik ke posisi 128 ranking FIFA. Mereka berada satu tingkat di atas Timnas Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, seperti biasa media Malaysia membuat panas keadaan dengan mengunggah ranking tim-tim Asia Tenggara. Di mana, dalam unggahan tersebut tampak Timnas Indonesia yang berada di bawah peringkat Timnas Malaysia.

Hal ini pun membuat masyarakat Malaysia berbondong-bondong memberikan komentar. Bahkan, beberapa di antaranya memberi komentar berupa sindiran jika Timnas Indonesia yang banyak dihuni pemain naturalisasi dari Belanda bisa kalah secara peringkat dari Malaysia.

Halaman:
1 2
      
