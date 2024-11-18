Persib Bandung Kembali ke Stadion GBLA, Jamu Borneo FC di Hadapan Bobotoh!

BANDUNG – Persib Bandung akan kembali ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat, untuk laga pekan ke-11 Liga 1 2024-2025 melawan Borneo FC. Duel itu akan dilangsungkan Jumat 22 November pukul 19.00 WIB.

Proses renovasi di Stadion GBLA disebut sudah rampung. Vice President Operational PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Andang Ruhiat, membenarkan hal tersebut.

Andang juga menegaskan, pertandingan tersebut sudah bisa disaksikan oleh penonton. Namun, lanjutnya, penonton hanya bisa mengisi tribun barat dan timur.

Sedangkan area utara dan selatan harus ditutup sesuai dengan hukuman yang telah diberikan Komite Disiplin PSSI. Itu imbas dari insiden yang terjadi saat menghadapi Persija Jakarta pada September 2024.

Tidak hanya itu, Andang juga memastikan laga ini tidak boleh dihadiri suporter tim tamu, yakni Borneo FC Samarinda. Hal itu sesuai dengan pasal 4 ayat 8 Regulasi Liga 2024-2025 dan Pasal 141 Kode Disiplin PSSI Tahun 2023 tentang larangan kehadiran suporter tim tamu.

“Karena itu, kami meminta suporter Borneo FC tidak hadir di Stadion GBLA karena Persib juga tidak menyediakan kuota tiket buat suporter tamu,” kata Andang, Senin (18/11/2024).