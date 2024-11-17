Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara langsung di RCTI itu tepatnya akan dimainkan pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Setelah dikalahkan Jepang 0-4 di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia bertekad bangkit di laga melawan Arab Saudi. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan merupakan matchday keenam dari Grup C.

Kemenangan jelas dibutuhkan skuad Garuda yang kini berada di peringkat terakhir, alias posisi keenam dengan tiga poin. Arab Saudi sendiri berada di urutan ketiga di Grup C dengan 6 poin.

Jadi, andai menang atas Arab Saudi, setidaknya Timnas Indonesia bisa menempel tim berjuluk Green Falcons tersebut di klasemen Grup C. Sekaligus memperpanjang nafas Timnas Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Jelang laga tersebut, bek Timnas Indonesia, Jordi Amat pun berharap fans Garuda tetap meramaikan SUGBK. Sebab Jordi Amat merasa dukungan sangat dibutuhkan demi menambah motivasi para pemain saat menjamu Arab Saudi nanti.

"Laga berikutnya lawan Arab Saudi sangat penting. Jadi, kami harus menampilkan permainan terbaik," kata Jordi Amat usai Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, dikutip Minggu (17/11/2024).