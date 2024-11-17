Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |17:54 WIB
Live Malam Hari di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Timnas Indonesia siap bangkit di SUGBK saat lawan Arab Saudi. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara langsung di RCTI itu tepatnya akan dimainkan pada Selasa 19 November 2024 malam WIB.

Setelah dikalahkan Jepang 0-4 di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia bertekad bangkit di laga melawan Arab Saudi. Laga tersebut akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dan merupakan matchday keenam dari Grup C.

Kemenangan jelas dibutuhkan skuad Garuda yang kini berada di peringkat terakhir, alias posisi keenam dengan tiga poin. Arab Saudi sendiri berada di urutan ketiga di Grup C dengan 6 poin.

Jadi, andai menang atas Arab Saudi, setidaknya Timnas Indonesia bisa menempel tim berjuluk Green Falcons tersebut di klasemen Grup C. Sekaligus memperpanjang nafas Timnas Indonesia untuk merebut tiket ke Piala Dunia 2026.

Timnas Indonesia vs Jepang (Aldhi Chandra/MPI)

Jelang laga tersebut, bek Timnas Indonesia, Jordi Amat pun berharap fans Garuda tetap meramaikan SUGBK. Sebab Jordi Amat merasa dukungan sangat dibutuhkan demi menambah motivasi para pemain saat menjamu Arab Saudi nanti.

"Laga berikutnya lawan Arab Saudi sangat penting. Jadi, kami harus menampilkan permainan terbaik," kata Jordi Amat usai Timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang, dikutip Minggu (17/11/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647735/liliana-tanoesoedibjo-warren-dan-kevin-sanjaya-buka-turnamen-biliar-mnc-sports-competition-2025-mph.webp
Liliana Tanoesoedibjo, Warren, dan Kevin Sanjaya Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/24/liliana_tanoesoedibjo_warren_dan_kevin_sanjaya.jpg
Liliana Tanoesoedibjo, Warren dan Kevin Sanjaya Resmi Buka Turnamen Biliar MNC Sports Competition 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement