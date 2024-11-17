Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Rafael Struick Usai Timnas Indonesia Dibantai Jepang 0-4: Ini Bukan Akhir!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |10:11 WIB
Kata-Kata Rafael Struick Usai Timnas Indonesia Dibantai Jepang 0-4: Ini Bukan Akhir!
Rafael Struick bertekad tampil habis-habisan saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Arab Saudi (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
JAKARTA – Rafael Struick mengunggah kata-kata penuh semangat usai Timnas Indonesia dihajar Timnas Jepang 0-4. Ia bertekad memberikan segalanya pada pertandingan melawan Timnas Arab Saudi nanti.

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024 malam WIB. Itu merupakan matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

Empat gol Jepang disarangkan oleh bunuh diri Justin Hubner (35’), Takumi Minamino (40’), Hidemasa Morita (49’), dan Yukinari Sugawara (69’). Indonesia seakan tak berdaya di hadapan Samurai Biru.

Struick sadar kekalahan itu memang menyakitkan, apalagi Timnas Indonesia dipermalukan di hadapan publiknya sendiri. Namun menurutnya, itu bukanlah akhir dari segalanya.

“Kekalahan memang menyakitkan, tapi itu bukan akhir,” tulis Struick dalam akun Instagramnya @rafaelstruick, Minggu (17/11/2024).

Meski begitu, striker Brisbane Roar tersebut ingin bangkit dari keterpurukan. Struick berjanji akan tampil habis-habisan di laga berikutnya melawan Arab Saudi demi membawa Timnas Indonesia raih hasil positif.

