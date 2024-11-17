Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Serba Bisa, Calvin Verdonk Tak Masalah Dimainkan Shin Tae-yoang di Mana Saja Bareng Timnas Indonesia

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |01:03 WIB
Serba Bisa, Calvin Verdonk Tak Masalah Dimainkan Shin Tae-yoang di Mana Saja Bareng Timnas Indonesia
Calvin Verdonk tak masalah dimainkan di mana saja oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@c.verdonk)
A
A
A

JAKARTA - Calvin Verdonk mengaku tak masalah ditempatkan di sisi mana pun saat membela Timnas Indonesia. Menurutnya, entah itu bermain di bek tengah atau kiri bukan sesuatu yang dipikirkannya.

Sebagaimana diketahui, Verdonk langsung menjadi andalan Shin Tae-yong sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain yang sejatinya berposisi sebagai wing back kiri itu kerap dimainkan sebagai bek tengah di sisi kiri.

Calvin Verdonk

Menurutnya, tak ada perbedaan yang terlalu berarti apakah bermain sebagai wing back kiri atau pun bek tengah. Pasalnya, di klub pun Verdonk kerap berganti posisi dari wing back ke bek tengah.

"Bagi saya, itu (ganti-ganti posisi) tidak sulit. Di klub, saya juga terkadang bermain sebagai bek tengah," ujar Verdonk kepada awak media beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (17/11/2024).

"Menurut saya, tidak penting bermain di posisi mana saja," tambah pemain berdarah Aceh itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184673/trofi_piala_dunia-AZj1_large.jpg
Jadwal Drawing Playoff Antarkonfederasi dan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184470/timnas_guatemala_menang_3_1_atas_timnas_suriname_pada_laga_terakhir_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_concacaf-rYRe_large.jpg
Hasil Timnas Guatemala vs Timnas Suriname di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Kalah 1-3, Natio Gagal Lolos Otomatis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184443/simak_daftar_pembagian_pot_drawing_playoff_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa-ukB0_large.jpg
Daftar Pembagian Pot Drawing Playoff Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Timnas Italia Jumpa Swedia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184431/simak_hasil_kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa_semalam-xtqJ_large.jpg
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa Semalam: Skotlandia Lolos Dramatis, Spanyol Ditahan Turki 2-2
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647343/blacksteel-fc-papua-kalahkan-halus-fc-jakarta-30-pada-pekan-ketujuh-pfl-20252026-peo.webp
Blacksteel FC Papua Kalahkan Halus FC Jakarta 3â0 pada Pekan Ketujuh PFL 2025/2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/08/29/khabib.jpg
Khabib Nurmagomedov Blak-blakan Akui Sakit Hati dengan Thierry Henry, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement