Serba Bisa, Calvin Verdonk Tak Masalah Dimainkan Shin Tae-yoang di Mana Saja Bareng Timnas Indonesia

Calvin Verdonk tak masalah dimainkan di mana saja oleh Shin Tae-yong di Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@c.verdonk)

JAKARTA - Calvin Verdonk mengaku tak masalah ditempatkan di sisi mana pun saat membela Timnas Indonesia. Menurutnya, entah itu bermain di bek tengah atau kiri bukan sesuatu yang dipikirkannya.

Sebagaimana diketahui, Verdonk langsung menjadi andalan Shin Tae-yong sejak resmi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Pemain yang sejatinya berposisi sebagai wing back kiri itu kerap dimainkan sebagai bek tengah di sisi kiri.

Menurutnya, tak ada perbedaan yang terlalu berarti apakah bermain sebagai wing back kiri atau pun bek tengah. Pasalnya, di klub pun Verdonk kerap berganti posisi dari wing back ke bek tengah.

"Bagi saya, itu (ganti-ganti posisi) tidak sulit. Di klub, saya juga terkadang bermain sebagai bek tengah," ujar Verdonk kepada awak media beberapa waktu lalu, dikutip Minggu (17/11/2024).

"Menurut saya, tidak penting bermain di posisi mana saja," tambah pemain berdarah Aceh itu.