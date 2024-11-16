Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kelemahan Timnas Indonesia Dibongkar Eks Striker Jepang Usai Kena Bantai Samurai Biru di SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |23:12 WIB
Kelemahan Timnas Indonesia Dibongkar Eks Striker Jepang Usai Kena Bantai Samurai Biru di SUGBK
Laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

KELEMAHAN Timnas Indonesia dibongkar eks striker Jepang usai kena bantai Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- di SUGBK. Diketahui, Timnas Indonesia kalah telak 0-4 dari Timnas Jepang dalam laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 semalam.

Eks striker Timnas Jepang, Takayuki Suzuki, mengungkap kelemahan Timnas Indonesia yang menurutnya terlalu bermain hati-hati. Selain itu, Timnas Indonesia juga dinilainya tak maksimal di lini tengah.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

Suzuki mengakui Timnas Indonesia sejatinya sangat berbahaya di awal-awal pertandingan. Mantan pemain KRC Genk itu menilai, pasukan Shin Tae-yong berhasil mematikan serangan sayap yang menjadi andalan Timnas Jepang.

“Pada tahap awal, ciri khas umpan cepat Jepang terhambat oleh kondisi lapangan yang buruk, dan sesekali mereka terkena serangan balik yang cepat dan tajam dari Indonesia. Itu adalah salah satu pertandingan tersulit dalam beberapa pertandingan terakhir,” kata Suzuki dilansir dari Hochi News, Sabtu (16/11/2024).

“Selain itu, pembentukan dan respons Indonesia terhadap serangan samping menunjukkan tekad yang kuat untuk ‘tidak pernah membiarkan Jepang menggunakan serangan sayap yang merupakan senjata Jepang’,” sambungnya.

Meski demikian, Suzuki mengatakan Timnas Jepang berhasil menemukan formula tepat untuk menghancurkan Indonesia. Tak mengandalkan serangan sayap, Samurai Biru justru menusuk dari lini tengah yang dianggap lebih mudah dihancurkan.

“Indonesia terlalu berhati-hati di sisi sayap dan lemah di lini tengah. (Takumi) Minamino dan Daichi Kamada menyerang itu. Dia menerima bola di antara lini terakhir dan lini tengah, menyebabkan bagian tengahnya (Timnas Indonesia) runtuh,” jelas Suzuki.

Halaman:
1 2
      
