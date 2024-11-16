Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara yang Jadi Korban Ganasnya Timnas Jepang di Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |18:18 WIB
5 Negara yang Jadi Korban Ganasnya Timnas Jepang di Babak Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Timnas Indonesia!
Laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

5 negara yang jadi korban ganasnya Timnas Jepang di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026 menarik diulas. Salah satunya ada Timnas Indonesia.

Jepang menjadi tim teratas di Asia dengan menempati peringkat ke-15 di ranking FIFA. Mereka membuktikan ketangguhan skuadnya pun dengan kini berada di puncak Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- mencatatkan rekor tak terkalahkan sejauh ini di Grup C. Mereka sudah menang empat kali dan satu kali seri.

Sejumlah negara pun sudah merasakan keganasan Timnas Jepang. Siapa saja mereka?

Berikut 5 negara yang jadi korban ganasnya Timnas Jepang di babak Kualifikasi Piala Dunia 2026:

5. Timnas Myanmar

Timnas Myanmar

Bertandang ke Thuwunna YTC Stadium, Samurai Biru menang besar dengan skor 5-0. Keito Nakamura dan Koki Ogawa masing-masing mengemas dua gol, sementara sisanya dicetak oleh Ritsu Doan.

4. Timnas Suriah

Timnas Suriah

Tim Suriah diperkuat oleh kiper Esteban Glellel harus menelan pil pahit kala menghadapi Jepang. Gawang sang kiper tersebut dijebol lima gol oleh para pemain Samurai Biru.

Kelima gol Timnas Jepang ditorehkan oleh empat pemain yang berbeda, yakni Ayase Ueda, Ritsu Doan, Yuki Soma, dan Takumi Minamino. Lalu, ada 1 gol bunuh diri yang dicetak Thaer Krouma.

Halaman:
1 2
      
