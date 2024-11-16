Paul Munster Akui Penyelesaian Akhir Persebaya Surabaya Masih Kurang

Persebaya Surabaya masih perlu mengasah ketajaman di mulut gawang (Foto: PT LIB)

SURABAYA – Pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster, mengakui penyelesaian akhir timnya masih kurang jelang laga kontra Persija Jakarta di Liga 1 2024-2025. Hal itu akan jadi perhatiannya dalam beberapa waktu ke depan.

Persebaya Surabaya akan melakoni laga big match kontra Persija Jakarta pada pekan ke-11 Liga 1. Duel itu akan terjadi di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 22 November 2024 pukul 15.30 WIB.

Meski pun kemenangan di laga sebelumnya menjadi modal penting, ia menyadari masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki tim berjuluk Bajul Ijo. Sorotan utama adalah aspek penyelesaian akhir.

"Latihan finishing setelah dua minggu libur? Masih banyak yang harusdi perbaiki," kata Munster, dilansir dari laman PT LIB, Sabtu (16/11/2024).

Bukan tanpa alas an pelatih asal Irlandia tersebut berbicara seperti itu. Pasalnya, hingga pekan ke-10, Persebaya hanya mampu mengukir sembilan gol.