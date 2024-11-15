Nonton Laga Timnas Indonesia vs Jepang, Ole Romeny Ditemani 2 Calon Pemain Naturalisasi

JAKARTA - Pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny tidak sendirian menonton laga Timnas Indonesia vs Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), pada Jumat (15/11/2024) malam WIB. Ole tepatnya ditemani dua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U-20, yakni Tim Geypens dan Dion Markx.

Ya, kedua pemain yang sudah bersalaman dengan Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir itu juga ikut menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang.

Menurut informasi yang diterima MNC Portal Indonesia, Ole datang pada sekira pukul 17.30 WIB. Penyerang FC Utrecht itu datang melalui tribun VIP Barat dengan pengawalan cukup ketat.

Ole terlihat datang dengan menggunakan setelan serba hitam untuk menyaksikan laga tersebut. Kedatangan Ole Romeny tentu cukup mengejutkan. Mengingat, sang pemain memang kencang durumorkan akan dinaturalisasi oleh PSSI.

Sedangkan, Tim Geypens dan Dion Markx nampak datang secara bersamaan pada sekitar pukul 18.45 WIB. Keduanya menggunakan setelan santai dengan kaus dan celana pendek untuk menonton pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang.