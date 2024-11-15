Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Kevin Diks Diganti di Menit 40 Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |20:00 WIB
Penyebab Kevin Diks Diganti di Menit 40 Laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
Kevin Diks cedera lutut di laga Timnas Indonesia vs Jepang. (Foto: X/@idextratime)
A
A
A

PENYEBAB Kevin Diks diganti di menit 40 laga Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Kevin Diks ditarik keluar di menit 40 untuk digantikan Sandy Walsh.

Dalam tayangan televisi terlihat Kevin Diks harus menjalani perawatan di bagian lututnya. Alhasil, pesepakbola 28 tahun itu gagal menjalani pertandingan sampai akhir.

Kevin Diks mengalami masalah pada lututnya. (Foto: X/@idextratime)

(Foto: X/@idextratime)

Sejatinya, Kevin Diks tampil oke saat berperan sebagai wing back kanan dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong. Ia beberapa kali menjalani duel ketat dengan wing back kiri Timnas Jepang, Kaoru Mitoma.

Kevin Diks juga beberapa kali menyelamatkan gawang Timnas Indonesia. Salah satunya saat mengganggu penyerang Timnas Jepang, Koki Ogawa, saat mendapatkan peluang emas via sundulan di kotak penalti Timnas Indonesia.

Ia juga beberapa kali mengancam pertahanan Timnas Jepang. Umpan silang Kevin Diks hampir menghasilkan gol jika disambut Rafael Struick.

Sebelum ditarik keluar, pemain FC Copenhagen ini juga sempat dilanggar Kaoru Mitoma. Wasit yang memimpin pertandingan bahkan sampai memberikan kartu kuning kepada Mitoma.

