HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Justin Hubner dan Takumi Minamino Bikin Skuad Garuda Tertinggal 0-2!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |19:41 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Justin Hubner dan Takumi Minamino Bikin Skuad Garuda Tertinggal 0-2!
Timnas Indonesia tertinggal 0-2 dari Jepang. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

TIMNAS Indonesia tertinggal 0-2 dari Jepang hingga pertandingan memasuki menit 40. Gol pertama Jepang dicetak gol bunuh diri Justin Hubner pada menit 35.

Gelandang Timnas Jepang, Daichi Kamada melewati Jay Idzes untuk memberi umpan ke gawang Timnas Indonesia. Dalam duel satu lawan satu dengan Koki Ogawa, Justin Hubner justru membuat gol bunuh diri.

Timnas Indonesia

Berselang empat menit, Jepang mencetak gol kedua lewat Takumi Minamino. Memanfaatkan umpan dari Kaoru Mitoma, sepakan winger AS Monaco itu meluncur mulus ke gawang Timnas Indonesia.

Meski begitu, masih ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Laga Timnas Indonesia vs Jepang masih tersisa panjang.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
