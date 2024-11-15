Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Sejumlah Peluang Emas Tercipta untuk Garuda, tapi Skor Masih 0-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |19:29 WIB
Hasil Timnas Indonesia vs Jepang: Sejumlah Peluang Emas Tercipta untuk Garuda, tapi Skor Masih 0-0
Timnas Indonesia vs Jepang masih sama kuat 0-0 di menit ke-30. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia beberapa kali sempat mengancam gawang Jepang saat kedua tim memainkan matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat (15/11/2024) malam WIB. Meski begitu, sejumlah peluang emas itu gagal menjadi gol sehingga skor masih 0-0 hingga laga memasuki menit ke-30.

Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Timnas Indonesia awalnya diprediksi akan bermain bertahan. Namun, tak disangka skuad Garuda justru tampil menyerang.

Bahkan ada dua kesempatan Ragnar Oratmangoen nyaris merobek jala gawang Samurai Biru. Ada satu momen Ragnar sudah berduel dengan kiper Jepang, Zion Suzuki.

Sayangnya, Zion Suzuki masih mampu menghalau sepakan Ragnar. Tentunya menarik melihat permainan Garuda yang mampu membuat Jepang ketar-ketir.

Timnas Indonesia vs Jepang

Timnas Jepang sendiri memiliki sejumlah peluang emas. Untungnya lini pertahanan Garuda masih begitu solid sehingga sulit dibobol.

Halaman:
1 2
      
