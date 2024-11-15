Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Jepang di Kualifkasi Piala Dunia 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |18:07 WIB
BREAKING NEWS: Shin Tae-yong Coret 4 Pemain Timnas Indonesia untuk Lawan Jepang di Kualifkasi Piala Dunia 2026
Berikut 4 pemain Timnas Indonesia yang dicoret Shin Tae-yong jelang melawan Jepang. (Foto: PSSI)
SHIN Tae-yong coret 4 pemain Timnas Indonesia untuk lawan Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diulas Okezone. Salah satunya adalah Eliano Reijnders.

Ya, daftar pemain Timnas Indonesia untuk melawan Jepang di matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah resmi dirilis. Laga seru itu sendiri diketahui akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Eliano Reijnders

Jelang laga tersebut, Shin Tae-yong diketahui memanggil 27 pemain. Tetapi, pelatih Timnas Indonesia itu hanya bisa mendaftar 23 pemain ke daftar susunan pemain sesuai regulasi yang diterapkan AFC dan FIFA.

Tak ayal, ada 4 pemain yang harus dicoret oleh Shin Tae-yong. Keempat pemain itu adalah Eliano Reijnders, Egy Maulana Vikri, Ramadhan Sananta, dan Yance Sayuri.

Nama Egy Maulana Vikri memang masih kesulitan menembus skuad utama Timnas Indonesia. Dia hanya duduk di bangku cadangan saat melawan Australia dan juga China.

Sementara saat melawan Bahrain, Egy tak masuk daftar susunan pemain. Di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Egy hanya baru dimainkan sekali sata melawan Arab Saudi. Itu pun dia hanya bermain 10 menit.

Senasib dengan Egy, Ramadhan Sananta juga kesulitan menembus skuad utama karena kalah saing dari striker lain skuad Garuda. Dia bahkan tak dipanggil saat Timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga China pada Oktober 2024. Kini, Ramadhan Sananta juga kembali tak masuk daftar susunan pemain.

Nama mengejutkan yang dicoret adalah Eliano Reijnders. Adik dari Tijjani Reijnders ini dicoret sehingga sejauh ini baru sekali saja bermain membela Timnas Indonesia sejak resmi dinaturalisasi.

Sementara Yance Sayuri, dia harus beda nasib dengan sang saudara kembar. Shin Tae-yong hanya memilih Yakob Sayuri untuk masuk daftar susunan pemain. Bahkan Yakob dipastikan jadi starter.

Telusuri berita bola lainnya
