Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kritik Menohok Eks Bintang Liverpool soal Rumput SUGBK Jelang Duel Timnas Indonesia vs Jepang: Tidak Rata!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |15:30 WIB
Kritik Menohok Eks Bintang Liverpool soal Rumput SUGBK Jelang Duel Timnas Indonesia vs Jepang: Tidak Rata!
Takumi Minamino kala membela Timnas Jepang. (Foto: Instagram/@takumi18minamino_official)
A
A
A

KRITIK menohok eks bintang Liverpool soal rumput SUGBK jelang duel Timnas Indonesia vs Jepang jadi sorotan. Eks bintang Liverpool, Takumi Minamino, menyebut lapangan SUGBK masih tidak terlalu rata.

Kondisi lapangan SUGBK yang kurang baik ini diakui Minamino mempengaruhi kinerjanya. Lantaran ada beberapa bagian rumput yang kurang baik, dia menjadi tak maksimal saat mencoba melakukan penyerangan.

Takumi Minamino

"Lapangan ini tidak terlalu rata. Ada beberapa bagian yang sedikit rumputnya. Dan ada titik bola mudah memantul,” ucap Takumi Minamino, dikutip dari Gekisaka, Jumat (15/11/2024).

"Dan Anda bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi jika anda melakukan tembakan,” lanjutnya.

Minamino pun berusaha mencoba mencari titik terbaik di lapangan SUGBK saat menjajal lapangan tersebut. Hal ini dilakukan agar aksinya menyerang gawang lawan bisa berjalan lancar.

"Saya adalah seorang pemain penyerang," ucap Minamino.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185021/timur_kapadze-PLuq_large.jpg
Timur Kapadze di Jakarta, Tegaskan Kedatangan Bukan untuk Wawancara Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185018/timur_kapadze_senang_bisa_tiba_di_indonesia_okezone-Ond8_large.jpg
Timur Kapadze: Kunjungan Saya ke Indonesia Dikaruniai Allah SWT karena Bertepatan di Hari Suci
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185008/timur_kapadze_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_u_17_okezone-FMv2_large.jpg
Timur Kapadze Latih Timnas Indonesia U-17 Gantikan Nova Arianto?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184997/timur_kapadze_akui_sudah_dihubungi_pssi_okezone-ljci_large.jpg
Timur Kapadze Konfirmasi Dikontak PSSI, Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/50/1646561/daniel-dubois-batalkan-duel-lawan-frank-sanchez-tinju-kelas-berat-memanas-gsu.webp
Daniel Dubois Batalkan Duel Lawan Frank Sanchez, Tinju Kelas Berat Memanas!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri.jpg
Fajar/Fikri dan Raymond/Nikolaus Tembus Semifinal Australian Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement