Kritik Menohok Eks Bintang Liverpool soal Rumput SUGBK Jelang Duel Timnas Indonesia vs Jepang: Tidak Rata!

KRITIK menohok eks bintang Liverpool soal rumput SUGBK jelang duel Timnas Indonesia vs Jepang jadi sorotan. Eks bintang Liverpool, Takumi Minamino, menyebut lapangan SUGBK masih tidak terlalu rata.

Kondisi lapangan SUGBK yang kurang baik ini diakui Minamino mempengaruhi kinerjanya. Lantaran ada beberapa bagian rumput yang kurang baik, dia menjadi tak maksimal saat mencoba melakukan penyerangan.

"Lapangan ini tidak terlalu rata. Ada beberapa bagian yang sedikit rumputnya. Dan ada titik bola mudah memantul,” ucap Takumi Minamino, dikutip dari Gekisaka, Jumat (15/11/2024).

"Dan Anda bisa merasakan sesuatu yang akan terjadi jika anda melakukan tembakan,” lanjutnya.

Minamino pun berusaha mencoba mencari titik terbaik di lapangan SUGBK saat menjajal lapangan tersebut. Hal ini dilakukan agar aksinya menyerang gawang lawan bisa berjalan lancar.

"Saya adalah seorang pemain penyerang," ucap Minamino.