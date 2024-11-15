Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Jepang di Kualiifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Tajam!

Timnas Indonesia berjuang menang atas Jepang malam ini. (Foto: PSSI)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia memburu poin sekalipun lawan yang dihadapi adalah Timnas Jepang, tim peringkat 15 dunia. Skuad Garuda membutuhkan poin tambahan demi menjaga peluang lolos ke babak keempat Kualfifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Timnas Jepang ancaman bagi Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini duduk di posisi juru kunci dengan tiga angka. Mereka tertinggal tiga angka dari China di posisi empat atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski hasil imbang atas Jepang masuk kategori fantastis, kemenangan atas skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- mungkin saja dicetak skuad Garuda. Dukungan 70.000 suporter yang memadati SUGBK berpotensi menaikkan mental Thom Haye dan kawan-kawan.

Jika di luar dugaan menang atas Jepang, Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi dua klasemen Grup C dengan enam angka. Meski perolehan poinnya sama persis dengan Australia, Arab Saudi dan China, Timnas Indonesia unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya.

Tak cuma posisi klasemen yang meningkat, ranking FIFA Timnas Indonesia juga akan meroket. Jika menang atas Jepang, Timnas Indonesia meraup 22,07 poin dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1,140.94 angka.