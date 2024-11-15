Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Jepang di Kualiifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Tajam!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |15:16 WIB
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia jika Menang atas Jepang di Kualiifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Melesat Tajam!
Timnas Indonesia berjuang menang atas Jepang malam ini. (Foto: PSSI)
A
A
A

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia jika menang atas Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Jumat, (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Timnas Indonesia memburu poin sekalipun lawan yang dihadapi adalah Timnas Jepang, tim peringkat 15 dunia. Skuad Garuda membutuhkan poin tambahan demi menjaga peluang lolos ke babak keempat Kualfifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Timnas Jepang ancaman bagi Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI))

(Timnas Jepang ancaman bagi Timnas Indonesia. (Foto: Cikal Bintang/MPI)

Skuad asuhan Shin Tae-yong saat ini duduk di posisi juru kunci dengan tiga angka. Mereka tertinggal tiga angka dari China di posisi empat atau batas akhir tim yang lolos ke babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski hasil imbang atas Jepang masuk kategori fantastis, kemenangan atas skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- mungkin saja dicetak skuad Garuda. Dukungan 70.000 suporter yang memadati SUGBK berpotensi menaikkan mental Thom Haye dan kawan-kawan.

Jika di luar dugaan menang atas Jepang, Timnas Indonesia berpotensi naik ke posisi dua klasemen Grup C dengan enam angka. Meski perolehan poinnya sama persis dengan Australia, Arab Saudi dan China, Timnas Indonesia unggul produktivitas dan selisih gol atas para rivalnya.

Tak cuma posisi klasemen yang meningkat, ranking FIFA Timnas Indonesia juga akan meroket. Jika menang atas Jepang, Timnas Indonesia meraup 22,07 poin dan membuat perolehan angka mereka menjadi 1,140.94 angka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646769/link-live-streaming-washington-spirit-vs-gotham-fc-tayang-di-vision-iuo.webp
Link Live Streaming Washington Spirit vs Gotham FC Tayang di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/18/pelatih_persijap_jepara_mario_lemos.jpg
Persijap Jepara Pecat Mario Lemos usai 7 Kekalahan Beruntun dan Hattrick Kartu Merah
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement