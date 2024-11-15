Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cek Kesehatan di Cibubur, Ole Romeny Resmi Diperkenalkan Erick Thohir sebagai Calon Pemain Timnas Indonesia Hari Ini?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |11:57 WIB
Cek Kesehatan di Cibubur, Ole Romeny Resmi Diperkenalkan Erick Thohir sebagai Calon Pemain Timnas Indonesia Hari Ini?
Ole Romeny terciduk tengah tes kesehatan di Cibubur. (Foto: X/@ilhamsyuhadaam)
ERICK Thohir berpotensi memperkenalkan calon pemain Timnas Indonesia hari ini. Sebab, seorang pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeny, baru saja terciduk tengah cek kesehatan di Cibubur.

Ya, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan pemain keturunan Indonesia, Ole Romeny, tengah jalani cek kesehatan di Indonesia. Tepatnya, striker FC Utrecht ini menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat, (15/11/2024).

Ole Romeny

“Here we go Ole Romeny, orang yang ramah,” tulis akun X @ilhamsyuhadaam dalam mengunggah foto Ole Romeny jalani tes kesehatan, dikutip Jumat (15/11/2024).

Unggahan itu sontak jadi sorotan besar. Sebab, sosok Ole Romeny sendiri sudah ramai dikaitkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat Timnas Indonesia.

Apalagi, skuad Garuda kini masih kekurangan pemain tajam untuk lini depan. Sementara Ole Romeny, dia sendiri tampil cukup gacor bersama FC Utrecht. Striker berusia 24 tahun itu telah mengemas dua gol di Eredivisie 2024-2025.

Sebelum kini terciduk berada di Tanah Air, isu Ole Romeny bakal tiba di Indonesia pada November 2024 sejatinya sudah sempat dibocorkan fotografer asal Belanda, Milan Camiel. Kala itu, Milan Camiel meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan dalam unggahan Ole Romeny pada Minggu, 10 November 2024.

Halaman:
1 2
      
