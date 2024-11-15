Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kaoru Mitoma Waspadai Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia: Perlu Dijaga Ketat!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |11:29 WIB
Kaoru Mitoma Waspadai Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia: Perlu Dijaga Ketat!
Kaoru Mitoma kala membela Timnas Jepang. (Foto: Instagram/@kaoru.m.0520)
A
A
A

JAKARTA - Bintang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, mewaspadai para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dia pun siap menjaga ketat para pemain naturalisasi Timnas Indonesia karena bisa jadi ancaman berbahaya bagi Timnas Jepang.

"Banyak pemain naturalisasi dengan kemampuan tinggi, jadi kami harus menjaga mereka," kata Mitoma, dikutip dari Sanspo, Jumat (15/11/2024).

Kaoru Mitoma

Baca Juga:
baca_juga

"Jika kami menyesuaikan posisi berbagai pemain, kami dapat menambah waktu penguasaan bola," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaoru Mitoma turut mengomentari kelebihan dan kekurangan naturalisasi di Timnas Indonesia. Pemain Brighton & Hove Albion itu menilai, Timnas Jepang memiliki keunggulan atas Timnas Indonesia soal kekompakan.

"Lawan kami harus membangun tim mereka dalam waktu singkat,” ucap Mitoma.

“Kami telah membangun tim kami dengan lebih baik dan dalam jangka waktu yang lebih lama, jadilah saya pikir itu hal yang positif," lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Timnas Indonesia vs Jepang dalam matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185142/timur_kapadze-vzil_large.jpg
Calon Pelatih Timnas Indonesia Timur Kapadze Ungkap Kriteria Pemain yang Diinginkan, Soroti Pemain Naturalisasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185130/timur_kapadze-65vL_large.jpg
Lempar Pujian, Timur Kapadze Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Makin Kuat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/51/3185124/fifa_series_2026-5CsD_large.jpg
Mengenal FIFA Series 2026, Turnamen yang Diikuti Timnas Indonesia Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184995/sumardji_memastikan_pelatih_timnas_indonesia_yang_baru_benar_benar_terpilih_lewat_proses_seleksi_ketat-XJH3_large.jpg
Kapok dengan Patrick Kluivert, PSSI Janji Lebih Selektif Tentukan Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/51/1646631/indonesia-jadi-kontingen-terbesar-ke4-di-sea-games-2025-kirim-996-atlet-vrr.webp
Indonesia Jadi Kontingen Terbesar ke-4 di SEA Games 2025: Kirim 996 Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3185057/erick_thohir-EBzU_large.jpg
Resmi! Erick Thohir Umumkan Indonesia Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement