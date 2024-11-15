Kaoru Mitoma Waspadai Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia: Perlu Dijaga Ketat!

JAKARTA - Bintang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, mewaspadai para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dia pun siap menjaga ketat para pemain naturalisasi Timnas Indonesia karena bisa jadi ancaman berbahaya bagi Timnas Jepang.

"Banyak pemain naturalisasi dengan kemampuan tinggi, jadi kami harus menjaga mereka," kata Mitoma, dikutip dari Sanspo, Jumat (15/11/2024).

Baca Juga:

"Jika kami menyesuaikan posisi berbagai pemain, kami dapat menambah waktu penguasaan bola," tambahnya.

Lebih lanjut, Kaoru Mitoma turut mengomentari kelebihan dan kekurangan naturalisasi di Timnas Indonesia. Pemain Brighton & Hove Albion itu menilai, Timnas Jepang memiliki keunggulan atas Timnas Indonesia soal kekompakan.

"Lawan kami harus membangun tim mereka dalam waktu singkat,” ucap Mitoma.

BACA JUGA: Rizky Ridho Pasang Target Ini di 6 Laga Sisa Timnas Indonesia di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

“Kami telah membangun tim kami dengan lebih baik dan dalam jangka waktu yang lebih lama, jadilah saya pikir itu hal yang positif," lanjutnya.

Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Timnas Indonesia vs Jepang dalam matchday kelima Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB.