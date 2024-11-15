Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |10:23 WIB
Link Live Streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Malam Ini
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
LINK live streaming RCTI+ Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia malam ini akan diulas Okezone. Akankah pasukan Shin Tae-yong bisa merebut poin dalam duel yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB nanti?

Timnas Indonesia memang menargetkan meraih poin dalam duel melawan Timnas Jepang. Meski lawan yang dihadapi sulit, kapten Timnas Indonesia, Jay Idzes, tetap optimis.

Jay Idzes

Bahkan menurut Jay, peluang Timnas Indonesia menang itu ada. Sebab, komposisi skuad Garuda saat ini sudah berbeda dengan hadirnya sejumlah pemain naturalisasi tambahna.

Jay Idzes pun memastikan Timnas Indonesia akan tampil semaksimal mungkin demi bisa membuktikannya. Raihan poin memang penting untuk Timnas Indonesia demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.

“Jepang adalah lawan yang berat dan nomor satu di Asia. Namun, bukan berarti kita tidak punya kesempatan, kami punya kesempatan,” kata Jay dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Kamis 14 November 2024.

