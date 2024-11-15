Live di RCTI Hari Ini! Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 hari ini akan diulas Okezone. Laga seru yang akan dilakoni Kevin Diks cs di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (15/11/2024) pukul 19.00 WIB ini akan disiarkan live di RCTI.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan berlanjut hari ini. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang.

Meski lawan yang dihadapi berat, Timnas Indonesia tetap membidik poin dalam laga ini. Secara ranking FIFA, skuad Garuda memang terpaut jauh dengan Timnas Jepang.

Kini, Timnas Indonesia menduduki posisi ke-130 di ranking FIFA. Sementara Samurai Biru -julukan Timnas Jepang, mereka ada di urutan ke-30 dunia.

Pada klasemen sementara Grup C, Timnas Jepang pun tengah kukuh di puncak dengan belum terkalahkan di 4 laga yang sudah dijalani. Pasukan Hajime Moriyasu mencatatkan 3 kemenangan dan 1 hasil imbang sehingga sudah mengemas 10 poin.

Sementara Timnas Indonesia, mereka masih tercecer di posisi kelima dengan 3 poin. Dari 4 laga yang telah dijalani, pasukan Shin Tae-yong mencatatkan 3 hasil imbang dan 1 kekalahan dari China.

Meski berbeda jauh, penggawa Timnas Indonesia, Witan Sulaeman, tetap optimis bisa merebut poin saat menjamu Jepang malam nanti. Penyebabnya, kondisi skuad Garuda kini sudah makin kuat dengan datangnya sejumlah pemain naturalisasi anyar.