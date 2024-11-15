Timnas Indonesia Tambah Kuat, Witan Sulaeman Pede Petik Poin Lawan Jepang dan Arab Saudi

JAKARTA – Witan Sulaeman optimistis Timnas Indonesia memetik poin melawan Timnas Jepang dan Timnas Arab Saudi. Apalagi, Tim Merah Putih saat ini semakin kuat.

Indonesia akan menghadapi Jepang serta Arab Saudi sekaligus di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, 15 dan 19 November 2024. Itu merupakan matchday 5-6 Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Witan mengatakan Timnas Indonesia terus berbenah diri agar dapat bersaing dalam fase Grup C karena timnya berambisi dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu pun membuat timnya tidak boleh hilang poin terus dalam sisa laga.

"Ada pemain baru yang bergabung, jadi perasaan saya cukup optimis menghadapi Jepang," kata Witan, di Jakarta, dikutip Jumat (15/11/2024).

Pemain Persija Jakarta itu mengatakan timnya punya kepercayaan diri saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Pasalnya, timnya bertindak sebagai tuan rumah dan akan mendapatkan dukungan luar biasa dari suporter.

"Kami bisa mendapatkan poin melawan Jepang atau Arab Saudi," tandasnya.