HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes soal Peluang Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Belum Kepikiran

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |02:10 WIB
Maarten Paes soal Peluang Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024: Belum Kepikiran
Maarten Paes kala membela Timnas Indonesia. (Foto: AFC)
JAKARTA – Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, bicara soal peluang bermain di Piala AFF 2024. Dia mengaku belum memikirkan hal itu karena fokusnya saat ini tertuju pada laga Jepang dan Arab Saudi.

Piala AFF 2024 diketahui dijadwalkan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Maarten Paes punya peluang untuk membela Timnas Indonesia di ajang tersebut. Pasalnya, kompetisi MLS baru akan digelar pada Februari 2025.

Maarten Paes

Meski demikian, Paes sama sekali belum memikirkan hal itu. Fokus kiper berusia 26 tahun itu adalah membela Timnas Indonesia dua laga kandang krusial melawan Jepang dan Arab Saudi pada lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada Jumat (15/11/2024) dan Arab Saudi pada Selasa 19 November 2024. Dua laga itu dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

“Sejujurnya, saya mau fokus dulu pada dua pertandingan (melawan Jepang dan Arab Saudi),” kata Maarten Paes kepada awak media di Jakarta pada beberapa hari lalu, dikutip Jumat (15/11/2024).

