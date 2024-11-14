Jadwal Siaran Langsung Slovenia vs Norwegia di UEFA Nations League 2024-2025, Live di iNews

STADION Stozice di Ljubljana akan menjadi saksi laga penting antara Slovenia dan Norwegia dalam lanjutan UEFA Nations League 2024-2025 Grup 3 Liga B. Pertandingan ini menjadi momen yang sangat menentukan bagi kedua tim yang tengah berjuang untuk mempertahankan posisi mereka di grup.

Slovenia, yang saat ini berada dalam tren positif, berharap bisa mengulang kesuksesan di kandang sendiri dengan mencetak poin penuh. Di pertandingan sebelumnya, Slovenia berhasil menang 1-0 atas Kazakhstan.

Kemenangan tersebut menjadi dorongan besar bagi tim besutan Matjaž Kek, yang sukses mengamankan tiga poin penting dalam persaingan ketat Grup 3. Bermain di kandang sendiri, Andraz Sporar cs berharap dapat memanfaat dukungan penuh dari suporter mereka di Stadion Stozice.

Di sisi lain, Norwegia datang dengan semangat untuk menebus kekalahan besar yang mereka alami dari Austria, di mana mereka takluk 5-1. Meski performa tim asuhan pelatih Stale Solbakken ini sempat mengesankan, kekalahan dari Austria menunjukkan adanya celah yang perlu diperbaiki dalam pertahanan mereka.

Solbakken diyakini akan melakukan perubahan signifikan, terutama dalam sektor pertahanan, untuk memastikan timnya lebih siap menghadapi tekanan Slovenia di kandang lawan. Tak hanya itu, Norwegia masih memiliki deretan pemain bintang yang siap untuk membalikkan keadaan.

Erling Haaland, striker andalan tim, akan menjadi ancaman utama bagi lini belakang Slovenia. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung ketat dan penuh intensitas.