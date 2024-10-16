Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Skotlandia vs Portugal 0-0 hingga Spanyol vs Serbia 3-0

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 16 Oktober 2024 |07:44 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Skotlandia vs Portugal 0-0 hingga Spanyol vs Serbia 3-0
Timnas Spanyol hajar Serbia 3-0 di UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: Instagram/sefutbol)
A
A
A

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam, Rabu (16/10/2024) menyajikan delapan laga menarik. Seperti halnya Timnas Portugal yang gagal mengalahkan Skotlandia, Spanyol yang justru mampu berpesta ke gawang Serbia, dan hasil imbang antara Polandia vs Kroasia,

Pertama mari bahas hasil imbang yang diraih Portugal saat bertandang ke markas Skotlandia. Bermain di Hampden Park, Glasgow, Skotlandia, Cristiano Ronaldo cs harus mengakui pertahanan tim tuan rumah.

Sebab laga yang didominasi Timnas Portugal itu pada akhirnya berakhir sama kuat 0-0. Padahal Portugal mencatatkan 70 persen penguasaan bola dan memiliki 14 tembakan, namun pertahanan Skotlandia begitu rapat sehingga Portugal gagal menang.

Hasil itu membuat Portugal membawa pulang satu poin, jumlah tersebut masih cukup untuk mengamankan posisi pasukan Roberto Martinez untuk tetap berdiri di peringkat pertama Grup A1 dengan 10 angka. Sedangkan Skotlandia kini peringkat keempat dengan 1 poin.

Timnas Portugal

Masih dari Grup A1, Kroasia dan Polandia juga saling berbagi poin. Jika laga Skotlandia vs Portugal seret gol, hal tersebut justru tidak terlihat dalam pertandingan Polandia vs Kroasia.

Berlangsung di Stadion Warsawa, Polandia, kedua tim tepatnya sama kuat 3-3. Kroasia sejatinya sempat unggul 3-1, namun tuan rumah mampu mengejar hingg skor sama kuat 3-3 di akhir laga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/50/1635365/mantan-pegulat-wwe-sir-mo-meninggal-dunia-enf.webp
Mantan Pegulat WWE Sir Mo Meninggal Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/23/real_madrid_jude_bellingham_arda_guler.jpg
Hasil Lengkap Liga Champions: Real Madrid Tumbangkan Juventus, Liverpool dan Chelsea Pesta Gol!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement