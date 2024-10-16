Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Skotlandia vs Portugal 0-0 hingga Spanyol vs Serbia 3-0

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam, Rabu (16/10/2024) menyajikan delapan laga menarik. Seperti halnya Timnas Portugal yang gagal mengalahkan Skotlandia, Spanyol yang justru mampu berpesta ke gawang Serbia, dan hasil imbang antara Polandia vs Kroasia,

Pertama mari bahas hasil imbang yang diraih Portugal saat bertandang ke markas Skotlandia. Bermain di Hampden Park, Glasgow, Skotlandia, Cristiano Ronaldo cs harus mengakui pertahanan tim tuan rumah.

Sebab laga yang didominasi Timnas Portugal itu pada akhirnya berakhir sama kuat 0-0. Padahal Portugal mencatatkan 70 persen penguasaan bola dan memiliki 14 tembakan, namun pertahanan Skotlandia begitu rapat sehingga Portugal gagal menang.

Hasil itu membuat Portugal membawa pulang satu poin, jumlah tersebut masih cukup untuk mengamankan posisi pasukan Roberto Martinez untuk tetap berdiri di peringkat pertama Grup A1 dengan 10 angka. Sedangkan Skotlandia kini peringkat keempat dengan 1 poin.

Masih dari Grup A1, Kroasia dan Polandia juga saling berbagi poin. Jika laga Skotlandia vs Portugal seret gol, hal tersebut justru tidak terlihat dalam pertandingan Polandia vs Kroasia.

Berlangsung di Stadion Warsawa, Polandia, kedua tim tepatnya sama kuat 3-3. Kroasia sejatinya sempat unggul 3-1, namun tuan rumah mampu mengejar hingg skor sama kuat 3-3 di akhir laga.