Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Jerman vs Belanda 1-0, Belgia vs Prancis 1-2 hingga Italia vs Israel 4-1

SEBANYAK 10 laga matchday keempat UEFA Nations League 2024-2025 baru saja dimainkan semalam, Selasa (15/10//2024) dini hari WIB. Beberapa pertandingan pun menyajikan hasil yang menarik, seperti Tim Nasional (Timnas) Jerman yang menang 1-0 atas Belanda, Belgia yang takluk 1-2 dari Prancis, hingga Italia yang sukses memukul Israel 4-1.

Ya, ada banyak big match yang berlangsung semalam. Pertandingan Jerman vs Belanda di Allianz Arena itu tepatnya dimenangkan Der Panzer usai gol yang dicetak oleh Jamie Leweling pada menit ke-46.

Berkat kemenangan tersebut, Jerman makin nyaman bertengger di puncak klasemen Grup A3, dengan total 10 poin. Itu hasil dari tiga kemenangan, satu imbang, dan belum terkalahkan. Sedangkan Belanda harus puas tertahan di posisi kedua dengan 5 poin.

Beralih ke laga lainnya, ada Prancis yang menang 2-1 atas Belgia berkat penampilan apik mereka di Stadion Raja Baudouin, Brussel, Belgia. Kolo Muani menjadi bintang kemenangan Prancis di laga tersebut karena mencetak dua gol untuk Les Bleus –julukan Timnas Prancis.

Sementara Belgia hanya bisa membalas via gol Lois Openda. Kini berkat hasil itu Prancis makin mantap di posisi kedua dengan 9 poin pada klasemen Grup A2, sementara Belgia di urutan ketiga.