Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Jerman vs Belanda 1-0, Belgia vs Prancis 1-2 hingga Italia vs Israel 4-1

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 15 Oktober 2024 |06:00 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Jerman vs Belanda 1-0, Belgia vs Prancis 1-2 hingga Italia vs Israel 4-1
Timnas Italia hajar Israel 4-1 di UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: Instagram/azzurri)
A
A
A

SEBANYAK 10 laga matchday keempat UEFA Nations League 2024-2025 baru saja dimainkan semalam, Selasa (15/10//2024) dini hari WIB. Beberapa pertandingan pun menyajikan hasil yang menarik, seperti Tim Nasional (Timnas) Jerman yang menang 1-0 atas Belanda, Belgia yang takluk 1-2 dari Prancis, hingga Italia yang sukses memukul Israel 4-1.

Ya, ada banyak big match yang berlangsung semalam. Pertandingan Jerman vs Belanda di Allianz Arena itu tepatnya dimenangkan Der Panzer usai gol yang dicetak oleh Jamie Leweling pada menit ke-46.

Berkat kemenangan tersebut, Jerman makin nyaman bertengger di puncak klasemen Grup A3, dengan total 10 poin. Itu hasil dari tiga kemenangan, satu imbang, dan belum terkalahkan. Sedangkan Belanda harus puas tertahan di posisi kedua dengan 5 poin.

Beralih ke laga lainnya, ada Prancis yang menang 2-1 atas Belgia berkat penampilan apik mereka di Stadion Raja Baudouin, Brussel, Belgia. Kolo Muani menjadi bintang kemenangan Prancis di laga tersebut karena mencetak dua gol untuk Les Bleus –julukan Timnas Prancis.

Timnas Jerman

Sementara Belgia hanya bisa membalas via gol Lois Openda. Kini berkat hasil itu Prancis makin mantap di posisi kedua dengan 9 poin pada klasemen Grup A2, sementara Belgia di urutan ketiga.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/21/11/1634909/sea-games-2025-calon-lawan-timnas-indonesia-u23-dibantai-klub-kampus-215-kmw.jpg
SEA Games 2025: Calon Lawan Timnas Indonesia U-23 Dibantai Klub Kampus 2-15
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/21/53rd_artistic_gymnastics_world_championship_2025_b.jpg
53rd Artistic Gymnastics World Championship Jakarta, Saksikan Aksinya di VISION+
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement