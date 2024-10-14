Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Finlandia vs Inggris 1-3, Yunani vs Irlandia 2-0

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga berjalan seru, di antaranya ada Timnas Finlandia vs Timnas Inggris yang berakhir dengan skor 1-3 dan Yunani vs Irlandia yang rampung dengan skor 2-0.

Total, ada 8 laga lanjutan UEFA Nations League 2024-2025 yang digelar semalam. Salah satunya ada pertemuan Finlandia vs Inggris.

Berlaga di Helsingin Olympiastadion, Helsinki, pada Minggu 13 Okrober 2024 malam WIB, Inggris sukses berpesta gol. Mereka sudah membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat aksi Jack Grealish yang berhasil menyambut umpan dari Adilson Gomes.

Duel berjalan sengit setelah itu. Kedua tim terus jual beli serangan, tetapi tak ada yang membuahkan hasil manis. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Inggris bertahan hingga akhir laga babak pertama.

Di babak kedua, Inggris kembali menunjukkan ketangguhannya. Mereka sukses menjebol rapatnya pertahanan Finlandia pada menit ke-74 lewat gol Trent Alexander-Arnold.

Selang 10 menit kemudian, Inggris menambah keunggulannya di papan skor. Kali ini, Declan Rice yang mencatatkan namanya di papan skor usai bisa memanfaatkan dengan baik umpan cantik dari Watkins.