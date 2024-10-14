Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Finlandia vs Inggris 1-3, Yunani vs Irlandia 2-0

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 14 Oktober 2024 |05:53 WIB
Hasil UEFA Nations League 2024-2025 Semalam: Finlandia vs Inggris 1-3, Yunani vs Irlandia 2-0
Laga Timnas Finlandia vs Timnas Inggris di UEFA Nations League 2024-2025. (Foto: Instagram/@england)
A
A
A

HASIL UEFA Nations League 2024-2025 semalam akan diulas dalam artikel ini. Sejumlah laga berjalan seru, di antaranya ada Timnas Finlandia vs Timnas Inggris yang berakhir dengan skor 1-3 dan Yunani vs Irlandia yang rampung dengan skor 2-0.

Total, ada 8 laga lanjutan UEFA Nations League 2024-2025 yang digelar semalam. Salah satunya ada pertemuan Finlandia vs Inggris.

Timnas Finlandia vs Timnas Inggris

Berlaga di Helsingin Olympiastadion, Helsinki, pada Minggu 13 Okrober 2024 malam WIB, Inggris sukses berpesta gol. Mereka sudah membuka keunggulan pada menit ke-18 lewat aksi Jack Grealish yang berhasil menyambut umpan dari Adilson Gomes.

Duel berjalan sengit setelah itu. Kedua tim terus jual beli serangan, tetapi tak ada yang membuahkan hasil manis. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan Inggris bertahan hingga akhir laga babak pertama.

Di babak kedua, Inggris kembali menunjukkan ketangguhannya. Mereka sukses menjebol rapatnya pertahanan Finlandia pada menit ke-74 lewat gol Trent Alexander-Arnold.

Selang 10 menit kemudian, Inggris menambah keunggulannya di papan skor. Kali ini, Declan Rice yang mencatatkan namanya di papan skor usai bisa memanfaatkan dengan baik umpan cantik dari Watkins.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145723/timnas_portugal-oDxI_large.jpg
Daftar Juara UEFA Nations League: Timnas Portugal Paling Banyak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145705/cristiano_ronaldo-dsUQ_large.jpg
5 Fakta Timnas Portugal Juara UEFA Nations League 2024-2025, Cristiano Ronaldo Menangis hingga Ukir Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/51/3145691/timnas_portugal-xHSh_large.jpg
Hasil Timnas Portugal vs Spanyol di Final UEFA Nations League 2024-2025: Lewat Adu Penalti, Cristiano Ronaldo Cs Juara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/51/3145665/timnas_prancis_menang_2_0_atas_timnas_jerman_di_perebutan_tempat_ketiga_pada_uefa_nations_league_2024_2025-nvao_large.jpg
Hasil Timnas Jerman vs Prancis di UEFA Nations League 2024-2025: Menang 2-0, Les Bleus Juara 3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634691/afc-champions-league-elite-dari-mahrez-hingga-nunez-saksikan-pertarungannya-secara-live-di-rcti-fei.webp
AFC Champions League Elite! Dari Mahrez hingga Nunez, Saksikan Pertarungannya Secara LIVE di RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/psm_makassar_siap_bangkit_dalam_lanjutan_super_lea.jpg
Usai Tumbang di Kandang, Pemain PSM Minta Maaf dan Janji Bangkit
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement