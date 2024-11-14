Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 di RCTI+!

LINK live streaming Timnas Australia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bisa klik di sini! Timnas Australia akan menjamu Arab Saudi di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Melbourne Rectalungar Stadium, Kamis (14/11/2024) pukul 16.10 WIB.

Kedua tim sama-sama belum menunjukan kemapanan di empat laga awal Grup C. Terbukti, baik Australia dan Arab Saudi sama-sama baru mengemas lima angka.

(Timnas Australia duduk di posisi dua Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia)

Untuk Australia, performa mereka sejatinya pelan-pelan membaik setelah ditangani pelatih lokal Tony Popovic. Dalam dua laga terkini dipimpin eks pemain Crystal Palace itu, skuad Socceroos -julukan Timnas Australia- mendapatkan empat poin, hasil menang 3-1 atas China dan menahan tim kuat Jepang 1-1 di kandang lawan.

Hasil itu langsung meroketkan posisi Australia dari posisi lima ke peringkat dua klasemen sementara Grup C. Bagaimana dengan Arab Saudi?

Di empat laga awal Grup C, Timnas Arab Saudi ditangani pelatih sekaliber Roberto Mancini. Namun, hasilnya jauh dari kata memuaskan, yang mana hanya mendapatkan lima poin.

Bahkan dari empat laga itu, tiga di antaranya digelar di kandang sendiri. Hasilnya, Arab Saudi gagal meraih kemenangan, yang mana cuma meraup dua imbang dan satu kalah.