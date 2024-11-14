Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Janji Eliano Reijnders, Tak Hanya Jadi Bek dan Winger Siap Juga Dipasang Jadi Striker untuk Timnas Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |08:38 WIB
Janji Eliano Reijnders, Tak Hanya Jadi Bek dan Winger Siap Juga Dipasang Jadi Striker untuk Timnas Indonesia
Eliano Reijnders saat bela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@eliano.r)
A
A
A

JAKARTA Eliano Reijnders berjanji siap dipasang untuk bermain di sana saja oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Bukan hanya jadi bek dan winger, Eliano siap juga dipasang jadi striker di Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, Eliano memang dikenal sebagai pemain yang bisa bermain di beberapa posisi atau versatile. Pemain PEC Zwolle ini kerap tampil sebagai winger, baik di kanan atau kiri.

Eliano Reijnders

Jika dipasang sebagai winger kanan, Eliano mengatakan harus bermain lebih bertahan. Sedangkan jika dipasang sebagai winger kiri, dia mengaku ada kebebasan untuk lebih menyerang.

“Keduanya, kadang di sisi kanan. Saya tahu saya harus lebih banyak bertahan. Tapi, jika saya bermain di kiri, saya bisa lebih menyerang. Jadi, bagi saya tidak masalah,” kata Eliano kepada awak media di Jakarta beberapa hari lalu, dikutip Kamis (14/11/2024).

Selain itu, Eliano juga bisa bermain sebagai bek sayap. Bersama PEC Zwolle, adik dari Tijjani Reijnders itu kerap dipercaya tampil sebagai bek sayap kanan.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
