Egy Maulana Vikri Ogah Ciut Hadapi Timnas Jepang, Targetkan Timnas Indonesia Menang!

EGY Maulana Vikri ogah ciut hadapi Timnas Jepang di Grup C babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia bahkan membidik kemenangan dalam laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Jumat 15 November 2024 itu.

Egy memastikan bahwa targetnya dalam laga itu pastinya meraih tiga poin. Sebab, tambahan tiga poin untuk menjaga asa Timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026.

"Yang terbaik menanglah pasti. Harus yang terbaik pasti menang, seri," kata Egy Maulana Vikri di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

"Lagian juga apa pun itu kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan juga secara pelatih pasti ngasih taktikal apa yang harus kami kerjakan di pertandingan nanti. Pemain pasti mempunyai motivasi tinggi dan motivasi yang sangat lebih," tambahnya.

Pemain Dewa United itu mengatakan Timnas Indonesia dalam cukup diuntungkan dalam melawan Jepang karena akan berstatus tuan rumah. Menurut Egy, dukungan suporter akan menambah daya juang Timnas Indonesia dalam upaya mengamankan poin penuh.

"Kami main kandang dan ditonton puluhan ribuan suporter. Jadi, itu bakalan menambah semangat untuk menampilkan yang terbaik," ucap Egy.