HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Asia yang Tampil Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |19:03 WIB
5 Negara Asia yang Tampil Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Rival Indonesia
Timnas Jepang termasuk negara yang menggila di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia (Foto: JFA)
A
A
A

BERIKUT lima negara Asia yang tampil menggila di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya akan dihadapi Timnas Indonesia dalam waktu dekat.

Sebanyak 18 tim mengikuti putaran ketiga ini yang terbagi dalam tiga grup. Hanya juara dan runner-up tiap grup yang akan otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026

Oleh karena itu, sejumlah tim tampil ganas sejak awal. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

5 Negara Asia yang Tampil Menggila di Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026

5. Timnas Irak

Timnas Irak

Rival Timnas Indonesia di fase grup pada putaran dua ini tampil menggila. Timnas Irak tergabung di Grup B yang terhitung punya persaingan sengit.

Akan tetapi, anak asuh Jesus Casas kini menghuni urutan tiga dengan nilai tujuh dari empat pertandingan. Poin itu sama dengan Timnas Yordania yang berada di tangga kedua.

4. Timnas Uzbekistan

Timnas Uzbekistan

Tim berjuluk Serigala Putih ini tampak mengalami peningkatan pesat. Timnas Uzbekistan di semua level usia sedang mengganas.

Tidak heran bila negara pecahan Uni Soviet ini nangkring di posisi dua Grup A dengan nilai 10. Mereka hanya kalah dari Iran yang memang kesebelasan mapan di Asia.

Halaman:
1 2 3
      
