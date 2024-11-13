Rizky Ridho Blak-blakan Ingin Curi Ilmu dari Kevin Diks di Timnas Indonesia

Rizky Ridho bercanda dengan Kevin Diks di sela latihan Timnas Indonesia (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Rizky Ridho terang-terangan mengaku ingin mencuri ilmu dari Kevin Diks selama bersama Timnas Indonesia. Kapten Persija Jakarta itu pun senang dengan kehadiran rekan setim barunya tersebut.

Diks merupakan pemain tambahan Timnas Indonesia untuk Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia sudah mencatatkan tujuh penampilan dalam Liga Champions sebanyak 17 pertandingan bersama Feyenoord dan FC Copenhagen.

Ridho mengatakan sangat beruntung Skuad Garuda memiliki pemain seperti Diks. Ia pun akan banyak belajar dengan pemain berusia 28 tahun itu.

"Tentunya ke depannya bisa belajar sama dia," kata Ridho di Jakarta, dikutip Rabu (13/11/2024).

Pemain berusia 23 tahun itu mengaku cukup bahagia mendapatkan perhatian dari Diks yang menyarankannya berkarier di luar negeri. Ridho pun bersyukur mendapatkan pujian darinya.

"Saya belum kenal sepenuhnya dengan Kevin, tapi dia sudah memberikan pujian seperti itu ya, Alhamdulillah terima kasih," ujar Ridho.