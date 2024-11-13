3 Pemain Bali United yang Dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024, Nomor 1 Kadek Arel!

3 pemain Bali United yang dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024 akan diulas Okezone. Salah satunya ada Kadek Arel.

Nama-nama pemain U-22 yang akan mewakili Timnas Indonesia di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024 kembali terungkap. Terbaru, ada tiga nama pemain Bali United yang dipanggil Shin Tae-yong untuk ajang Piala AFF 2024.

Hal tersebut diketahui melalui rilis resmi klub pada laman official Bali United. Dalam rilis tersebut, terdapat tiga nama yang akan menjadi andalan Shin Tae-yong untuk memenuhi target di Piala AFF 2024.

“Tiga pemain muda Bali United FC mendapat panggilan untuk menjalani pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia yang akan tampil di ajang turnamen Asean Mitsubishi Electric Cup 2024,” bunyi rilis resmi Bali United dikutip Okezone, Rabu (13/11/2024).

Sebagai informasi, Shin Tae-yong memang sengaja mengirim Timnas Indonesia U-22. Alasannya adalah karena Timnas Indonesia senior tengah difokuskan untuk ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Sementara itu, Piala AFF 2024 merupakan ajang yang tepat untuk pemanasan skuad Garuda Muda sebelum bertanding di SEA Games 2025 untuk kembali meraih medali emas.

Berikut 3 pemain Bali United yang dipanggil Shin Tae-yong di Piala AFF 2024:

3. Rahmat Arjuna





Pemain pertama Bali United yang menerima panggilan Shin Tae-yong adalah Rahmat Arjuna. Ini merupakan pertama kalinya winger kanan asal Bulukumba berusia 20 tahun ini dipanggil ke Timnas Indonesia.

Pemanggilan ini tak lepas dari pengalamannya sebagai salah satu senjata penyerangan Serdadu Tridatu di Liga 1. Tercatat, Rahmat Arjuna sudah mengemas 8 penampilan dengan torehan 1 assist.

"Sementara Rahmat Arjuna, akan menjadi momentum pertama ia akan memulai berseragam Timnas Indonesia,” tulis rilis Bali United.