Jordi Amat Buka-bukaan soal Peluang Timnas Indonesia Kalahkan Jepang di SUGBK: Kenapa Tidak

KAPTEN Timnas Indonesia, Jordi Amat, buka-bukaan soal peluang Timnas Indonesia kalahkan Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, dalam lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia percaya diri bahwa Skuad Garuda bisa bersaing saat hadapi Jepang bahkan punya peluang untuk menang.

Hal ini diutarakan Jordi Amat dengan berkaca pada pertemuan terakhir kontra Jepang. Menurutnya, Skuad Garuda bermain baik di babak kedua.

“Ya, kenapa tidak,” kata Jordi kepada awak media di Jakarta, Selasa 12 November 2024.

“Saya ingat pertandingan itu. Kami sempat kesulitan di babak pertama, tapi benar bahwa di babak kedua kami bangkit dan bermain jauh lebih baik,” sambungnya.

BACA JUGA: Respons Maarten Paes dan Marselino Ferdinan soal Peluang Perkuat Timnas Indonesia di Piala AFF 2024

Jordi Amat tidak menampik Jepang adalah tim terkuat di Asia saat ini. Tapi, dengan kedalaman skuad yang dimiliki Timnas Indonesia saat ini, dia optimistis bisa bersaing melawan Takefusa Kubo dan kolega.

“Mereka lawan yang sangat tangguh, tapi saya rasa saya punya keyakinan bahwa kami bisa bermain dengan baik,” tuturnya.