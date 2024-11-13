Fabrizio Romano Sindir Masyarakat Indonesia yang Ngamuk Mees Hilgers Batal Perkuat Timnas Indonesia

JURNALIS asal Italia, Fabrizio Romano, menyindir masyarakat Indonesia yang mengamuk Mees Hilgers batal memperkuat Timnas Indonesia karena fokus menjalani pemulihan cedera. Pria yang dikenal sebagai pakar transfer Italia ini menyindir netizen Indonesia dengan memberi fakta bahwa ada tiga pesepakbola top dunia yang batal bergabung dengan tim nasional masing-masing karena tak bugar 100 persen.

“Lisando Martinez melewatkan laga bersama Timnas Argentina karena tak dalam kondisi bugar. Martin Odegaard dan Wesley Fofana juga keluar dari tim nasional karena masalah fisik,” tulis Fabrizio Romano di akun Instagram-nya, @fabriziorom.

(Fabrizio Romano sindir masyarakat Indonesia yang ngamuk Mees Hilgers batal memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@fabriziorom)

Sejumlah netizen Tanah Air pun mengomentari unggahan Fabrizio Romano. Mereka menyindir netizen lain yang merespons negatif batal bergabungnya Mees Hilgers dengan Timnas Indonesia.

“Apakah fans-fans dari negara itu pada koar-koar di akun pribadi dan teamnya? xoxoxo,” tulis akun @dwiseptiawan25.

“Ada di suatu negara pemain tidak boleh cedera,” sambung akun @mjulianari.

Sekadar diketahui, Mees Hilgers dipanggil Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia melawan Jepang (15 November 2024) dan Arab Saudi (19 November 2024). Namun, bek 23 tahun itu mengalami cedera saat FC Twente tandang ke markas Willem II di lanjutan Eredivisie 2024-2025, Sabtu 2 November 2024 malam WIB.