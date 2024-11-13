Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Yuto Nagatomo Kaget dengan Antusiasme Fans Garuda

JAKARTA – Pemain senior Tim Nasional (Timnas) Jepang, Yuto Nagatomo, dibuat kaget dengan antusiasme fans Garuda saat dirinya baru tiba di Indonesia. Ia pun merasa tersentuh dan semakin tidak sabar untuk segera melakoni laga Timnas Indonesia vs Jepang.

Nagatomo dan tiga pemain Jepang lainnya tiba lebih dulu di Tanah Air. Meski hanya berempat, beserta pelatih Hajime Moriyasu dan staf pelatih, nyatanya fans Indonesia tetap menunggu kehadiran para penggawa Timnas Jepang.

Rombongan pertama Skuad Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- pun telah mendarat di Bandara Soetta pada Senin (11/11/2024) dini hari WIB. Begitu tiba di bandara, mereka disambut cukup banyak penggemar dari Tanah Air.

Nagatomo pun merasa tersentuh dengan sambutan hangat para penggemar yang menunggu mereka di bandara. Mantan pemain Inter Milan itu langsung jatuh cinta dengan Indonesia.

“Saya sangat tersentuh saat kami tiba di bandara. Para penggemar dari Indonesia datang ke bandara dan menyambut kami,” kata Nagatomo kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas berlatih di Lapangan A Kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

“Dari langkah pertama yang saya ambil di luar bandara, saya tahu bahwa negara ini luar biasa. Saya merasa sangat senang berada di sini dan juga sangat senang bisa bermain melawan Indonesia,” imbuhnya.