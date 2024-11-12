Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramaikan Nobar Timnas Indonesia vs Jepang di Cibubur, Ada K-Pop Dance hingga Sajian Musik

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |22:40 WIB
Ramaikan Nobar Timnas Indonesia vs Jepang di Cibubur, Ada K-Pop Dance hingga Sajian Musik
Saksikan nobar Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Cileungsi, Cibubur (Foto: RCTI+)
JAKARTA - Fans Timnas Indonesia di Cileungsi, Cibubur, Bogor dan sekitarnya dapat datang dan meramaikan nonton bareng di acara bertajuk RCTI+ SuperApp present SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifier Road to 26 - Indonesia vs Jepang. Acara nonton bareng (nobar) ini akan dilaksanakan pada Jumat, 15 November 2024 mulai pukul 13.45 WIB. Kali ini, RCTI+ menggelar event nobar Timnas di Metropolitan Mall Cileungsi.

Selain bisa disaksikan secara gratis, event nobar ini juga menyajikan beberapa kegiatan seru untuk menemani pengunjung dari siang hingga malam hari sebelum pertandingan berlangsung.

Timnas Indonesia berlatih di Stadion Madya (Foto: MPI/Andika Rachmansyah)

Dari Pukul 2 siang , pengunjung bisa menikmati sajian RCTI+ SuperApp present: Supershow Sports - Dance Competition K-POP Cover Dance. Para peserta yang mengikuti kompetisi ini akan memperebutkan total hadiah Rp 7.500.000 dimana pemenangnya ditentukan oleh juri-juri yang kompeten, yakni Khun (Arcane BK), Mathias dan juga Sora Sarah. Ketiganya merupakan nama-nama yang sudah malang melintang di dunia cover dance Indonesia.

Pada sore harinya, para pengunjung juga akan disuguhkan penampilan dari musisi-musisi muda yang sedang naik daun, yakni: Anneth, Peter Holly dan juga Samuel Cipta.

Dan sebagai acara puncak Nobar Pertandingan AFC Qualifiers Road to 26: Indonesia vs Jepang. Acara nonton bareng ini diharapkan dapat menampung euforia fans bola dan terlebih pada timnas muda Indonesia yang berlaga.

“RCTI+ SuperShow Sports kembali dihadirkan untuk memberikan experience yang berbeda untuk mendukung Timnas, mulai dari melihat dance competition, mengunjungi berbagai booth menarik hingga menikmati penampilan musik sebelum ditutup oleh bersama-sama mendukung Timnas Indonesia,” ujar Ade Rachman selaku Content Strategic and Promotion Division Head.

