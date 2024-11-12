Kisah Keisuke Honda, Legenda Jepang yang Takut Lihat Kekuatan Skuad Timnas Indonesia yang Sekarang

KISAH Keisuke Honda, legenda Timnas Jepang yang takut lihat kekuatan skuad Timnas Indonesia yang sekarang, menarik untuk diulas. Sebab, ia merasakan sendiri perkembangannya.

Honda memang tak pernah bersua Timnas Indonesia sebagai pemain. Namun, ia beberapa kali menghadapi Skuad Garuda sebagai manajer dan pelatih Timnas Kamboja beberapa waktu lalu.

Eks AC Milan itu bersua Timnas Indonesia setidaknya dua kali. Honda bersua Skuad Garuda di fase grup Piala AFF 2022 serta Timnas Indonesia U-23 di cabang olahraga sepakbola SEA Games 2023.

Dari dua perjumpaan itu, Honda bisa melihat sendiri kekuatan Timnas Indonesia. Ia lantas memperingatkan Timnas Jepang jelang bentrokan di fase grup Piala Asia 2023, Januari 2024.

BACA JUGA: Penyebab Timnas Jepang Tak Takut dengan Suporter Timnas Indonesia di SUGBK

“Timnas Indonesia adalah tim yang berbahaya di Asia Tenggara. Dari segi kualitas, mereka punya pemain yang sempurna," kata Honda awal tahun lalu.

"Inilah tim sepakbola terlengkap di Asia Tenggara. Menarik bagi saya menyaksikan tim Indonesia menghadapi Jepang di Piala Asia 2023,” tukas pria berusia 38 tahun tersebut.