HOME BOLA LIGA INGGRIS

Ruben Amorim Mendarat di Carrington, Ruud van Nistelrooy Resmi Tinggalkan Manchester United

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |08:02 WIB
Ruben Amorim Mendarat di Carrington, Ruud van Nistelrooy Resmi Tinggalkan Manchester United
Pelatih anyar Manchester United, Ruben Amorim telah tiba di markas latihan Carrington. (Foto: Manchester United)
A
A
A

MANCHESTER - Pelatih Manchester United, Ruben Amorim sudah mendarat di markas latihan Setan Merah, Carrington. Itu berarti, Ruud van Nistelrooy resmi meninggalkan Manchester United.

“Manchester United dapat mengonfirmasi bahwa Ruud van Nistelrooy telah meninggalkan klub. Ruud bergabung kembali pada musim panas dan telah mengambil alih tim selama empat pertandingan terakhir sebagai pelatih kepala sementara,” bunyi keterangan Man United, dikutip dari laman resm, Selasa (12/11/2024).

“Kami berterima kasih atas kontribusinya dan cara dia menjalankan perannya selama bersama klub. Dia akan selalu diterima di Old Trafford,” tambah pernyataan resmi dari pihak Man United.

Ya, Van Nistelrooy resmi melepas statusnya sebagai pelatih semenatra Man United karena kini Amorim telah bergabung dengan skuad berjuluk The Red Devils tersebut. Nistelrooy meninggalkan kesan yang begitu indah bersama Man United selama bertugas menjadi pelatih interim.

Ruud van Nistelrooy

Bagaimana tidak, selepas ditinggalkan Erik Ten Hag, Man United sejauh ini belum menelan kekelahan. Dalam empat laga dibawah asuhan Nistelrooy, Setan Merah sanggup memetik tiga kemenangan dan satu imbang.

Tiga kemenangan itu diraih saat Nistelrooy memimpin Man United melawan Leicester City (5-2) dalam Piala Liga Inggris, Paok FC (2-0) di Liga Europa, dan paling baru berjumpa Leicester City (3-0) di Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu 10 November 2024 kemarin.

