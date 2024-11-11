Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Timnas Jepang Permalukan Manchester City hingga Barcelona!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |10:03 WIB
Jelang Lawan Timnas Indonesia, Pemain Timnas Jepang Permalukan Manchester City hingga Barcelona!
Kaoru Mitoma bantu Brighton menang 2-1 atas Manchester City di pekan ke-11 Liga Inggris 2024-2025 . (Foto: Instagram/@kaoru.m.0520)
JELANG melawan Timnas Indonesia, sejumlah pemain Timnas Jepang yang berkarier di Eropa mendapatkan hasil positif. Tak tanggung-tanggung, tim-tim yang dikalahkan merupakan tim kuat Benua Biru seperti Manchester City dan Barcelona.

Nama pertama adalah Kaoru Mitoma yang membela Brighton & Hove Albion. Mentas sebagai winger kiri dalam pola 4-4-2, Kaoru Mitoma membantu The Seagulls -julukan Brighton- menang 2-1 atas Manchester City di pekan ke-11 Liga Inggris 2024-2025 pada Minggu, 10 November 2024 malam WIB.

Erling Haaland tertunduk lesu Manchester City kalah 1-2 dari Brighton

(Erling Haaland tertunduk lesu Manchester City kalah 1-2 dari Brighton)

Dalam laga tersebut, The Citizens -julukan Manchester City- unggul 1-0 lebih dulu lewat gol yang dicetak Erling Haaland pada menit 23. Untungnya, Brighton bangkit di babak kedua lewat gol dua pemain pengganti, yakni Joao Pedro (78’) dan Matt O’Riley (83’).

Kaoru Mitoma memang tidak mencetak gol maupun assist dalam laga tersebut. Namun, winger 27 tahun ini tampil lumayan dan mendapat nilai 6,7 dari whoscored.

Selain Mitoma, pemain top Timnas Jepang lain yang mengalahkan tim kuat Eropa adalah Takefusa Kubo. Winger 23 tahun itu membantu Real Sociedad menang 1-0 atas Barcelona di pekan ke-13 Liga Spanyol 2024-2025, Senin (11/11/2024) dini hari WIB.

Bermain 90 menit sebagai winger kanan, Takefusa Kubo tampil atraktif sehingga mendapatkan nilai 7,3 dari whoscored. Dalam laga tersebut, gol tunggal Real Sociedad dicetak Luka Sucic pada menit 33, memanfaatkan assist Sheraldo Becker.

