Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Reaksi Pelatih FC Twente Usai Mees Hilgers Dkk Ditahan Ajax Amsterdam 2-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |09:35 WIB
Reaksi Pelatih FC Twente Usai Mees Hilgers Dkk Ditahan Ajax Amsterdam 2-2
Mees Hilgers turun sebagai starter di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam (Foto: FC Twente)
A
A
A

ENSCHEDE – Reaksi pelatih FC Twente, Joseph Oosting, usai timnya ditahan Ajax Amsterdam 2-2 pada lanjutan Liga Belanda 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, ia tak puas dengan performa Mees Hilgers dan kawan-kawan.

The Tukkers harus puas bermain imbang 2-2 saat menjamu Ajax Amsterdam di Stadion De Grolsch Veste, Minggu 10 November 2024 malam WIB. Laga itu bisa dibilang berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan saling berbalas gol.

Mees Hilgers beraksi di laga FC Twente vs Ajax Amsterdam (Foto: FC Twente)

Oosting cukup menyayangkan hasil imbang yang didapat skuadnya di laga kandang. Meski begitu, ia tak menampik anak asuhnya tampil cukup tertekan di babak pertama.

"Apakah saya puas? Itu pertanyaan yang sulit. Berdasarkan babak kedua, tidak. Tapi untuk babak pertama, ya,” kata Oosting, dilansir dari Twentefans, Senin (11/11/2024).

"Sebelum jeda, kami kesulitan, Ajax bermain dengan baik. Kami tidak memberi banyak tekanan pada mereka, tetapi juga tidak membiarkan peluang besar tercipta,” sambung pria asal Belanda itu.

“Di akhir babak pertama, (Michel) Vlap mendapatkan bola itu dan menendangnya dengan luar biasa, sebuah gol yang sangat indah,” tukas Oosting.

Pria berkepala plontos itu menyayangkan hasil imbang karena Hilgers dan kolega tampil cukup dominan di babak kedua sampai akhirnya bisa mencetak gol keunggulan 2-1. Sayangnya, Ajax Amsterdam mampu menyamakan kedudukan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184234/berikut_dua_prestasi_kandidat_pelatih_timnas_indonesia_jesus_casas-SiCv_large.jpg
2 Prestasi Kandidat Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas, Nomor 1 Juara Turnamen Kawasan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184228/berikut_dua_negara_yang_kepincut_dengan_pelatih_timur_kapadze-O6uZ_large.jpg
2 Negara yang Kepincut dengan Pelatih Timur Kapadze, Nomor 1 Timnas Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/49/3184108/bojan_hodak_bersama_luka_modric-ikJo_large.jpg
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Ungkap Alasan Bertemu Luka Modric di Kroasia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184083/simak_kisah_inspiratif_sadio_mane-wVd7_large.jpg
Kisah Inspiratif Sadio Mane, Anak Imam Masjid yang Bangun Banyak Rumah Sakit dan Masjid
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/17/51/1645313/sip-padel-league-2025-resmi-berakhir-jadi-momentum-perkuat-regenerasi-atlet-iov.webp
SIP Padel League 2025 Resmi Berakhir, Jadi Momentum Perkuat Regenerasi Atlet
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Jadwal Australian Open 2025: Fajar/Fikri Jumpa Utusan Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement