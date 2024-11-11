Reaksi Pelatih FC Twente Usai Mees Hilgers Dkk Ditahan Ajax Amsterdam 2-2

ENSCHEDE – Reaksi pelatih FC Twente, Joseph Oosting, usai timnya ditahan Ajax Amsterdam 2-2 pada lanjutan Liga Belanda 2024-2025 menarik untuk diulas. Sebab, ia tak puas dengan performa Mees Hilgers dan kawan-kawan.

The Tukkers harus puas bermain imbang 2-2 saat menjamu Ajax Amsterdam di Stadion De Grolsch Veste, Minggu 10 November 2024 malam WIB. Laga itu bisa dibilang berjalan cukup sengit karena kedua kesebelasan saling berbalas gol.

Oosting cukup menyayangkan hasil imbang yang didapat skuadnya di laga kandang. Meski begitu, ia tak menampik anak asuhnya tampil cukup tertekan di babak pertama.

"Apakah saya puas? Itu pertanyaan yang sulit. Berdasarkan babak kedua, tidak. Tapi untuk babak pertama, ya,” kata Oosting, dilansir dari Twentefans, Senin (11/11/2024).

"Sebelum jeda, kami kesulitan, Ajax bermain dengan baik. Kami tidak memberi banyak tekanan pada mereka, tetapi juga tidak membiarkan peluang besar tercipta,” sambung pria asal Belanda itu.

“Di akhir babak pertama, (Michel) Vlap mendapatkan bola itu dan menendangnya dengan luar biasa, sebuah gol yang sangat indah,” tukas Oosting.

Pria berkepala plontos itu menyayangkan hasil imbang karena Hilgers dan kolega tampil cukup dominan di babak kedua sampai akhirnya bisa mencetak gol keunggulan 2-1. Sayangnya, Ajax Amsterdam mampu menyamakan kedudukan.