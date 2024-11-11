Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan dimainkan pada Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Laga krusial jelas akan dihadapi pasukan Shin Tae-yong saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti. Sebab laga itu merupakan matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sejauh ini, Timnas Indonesia sama sekali belum pernah menang. Alhasil, skuad Garuda kini tertahan di peringkat kelima dari enam tim di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentu demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026, maka Timnas Indonesia wajib untuk merebut poin saat menjamu Jepang nanti. Imbang menjadi target realistis, namun menang bukanlah hal yang mustahil.

Apalagi lini pertahanan Timnas Indonesia akan semakin kuat karena Kevin Diks yang baru saja dinaturalisasi sudah bisa dimainkan saat melawan Jepang. Belum lagi bek FC Twente, Mees Hilgers yang sudah pulih dari cedera.

Jadi, trio lini tengah bisa saja diisi Jay Idzes, Mees Hilgers, dan Kevin Diks. Dengan hadirnya tiga pemain Eropa di lini pertahanan, maka akan membuat peluang Timnas Indonesia kebobolan akan menipis.