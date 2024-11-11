Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |09:33 WIB
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Live di RCTI!
Jadwal Timnas Indonesia vs Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang disiarkan secara live di RCTI itu tepatnya akan dimainkan pada Jumat 15 November 2024 malam WIB.

Laga krusial jelas akan dihadapi pasukan Shin Tae-yong saat menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti. Sebab laga itu merupakan matchday kelima Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Sejauh ini, Timnas Indonesia sama sekali belum pernah menang. Alhasil, skuad Garuda kini tertahan di peringkat kelima dari enam tim di Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Tentu demi menjaga kans lolos ke Piala Dunia 2026, maka Timnas Indonesia wajib untuk merebut poin saat menjamu Jepang nanti. Imbang menjadi target realistis, namun menang bukanlah hal yang mustahil.

27 pemain Timnas Indonesia dibawa untuk lawan Jepang dan Arab Saudi

Apalagi lini pertahanan Timnas Indonesia akan semakin kuat karena Kevin Diks yang baru saja dinaturalisasi sudah bisa dimainkan saat melawan Jepang. Belum lagi bek FC Twente, Mees Hilgers yang sudah pulih dari cedera.

Jadi, trio lini tengah bisa saja diisi Jay Idzes, Mees Hilgers, dan Kevin Diks. Dengan hadirnya tiga pemain Eropa di lini pertahanan, maka akan membuat peluang Timnas Indonesia kebobolan akan menipis.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184199/timnas_belanda_resmi_lolos_piala_dunia_2026_onsoranje-5Ye2_large.jpg
Timnas Belanda dan Jerman Resmi Lolos Piala Dunia 2026, Kroasia Lanjutkan Dominasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184102/cristiano_ronaldo-w23l_large.jpg
Cristiano Ronaldo Dianggap Beban Usai Portugal Dua Kali Menang Sembilan Gol saat CR7 Absen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184063/trofi_piala_dunia-BnUK_large.jpg
3 Negara yang Lolos ke Playoff Antarkonfederasi Piala Dunia 2026, Nomor 1 Berpotensi Debut di Piala Dunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/51/3184023/cristiano_ronaldo-QKAk_large.jpg
Daftar 32 Negara Lolos Piala Dunia 2026: Norwegia hingga Portugal Terbaru!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/18/11/1645381/34-negara-lolos-ke-piala-dunia-2026-jerman-dan-belanda-teranyar-jbb.webp
34 Negara Lolos ke Piala Dunia 2026: Jerman dan Belanda Teranyar!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
Jadwal Australian Open 2025: Fajar/Fikri Jumpa Utusan Malaysia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement