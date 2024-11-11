Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK, Yuto Nagatomo Janjikan Hal Ini ke Samurai Biru

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |04:22 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Jepang di SUGBK, Yuto Nagatomo Janjikan Hal Ini ke Samurai Biru
Para pemain Timnas Jepang kala berlaga. (Foto: Instagram/@japanfootballassociation)
A
A
A

BEK senior Timnas Jepang, Yuto Nagatomo, menatap penuh optimis laga melawan Timnas Indonesia dalam lanjutan Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Dia bahkan berjanji siap berjuang sekuat tenaga dan berkontribusi untuk Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- demi meraih kemenangan.

Ya, Nagatomo yang sudah absen dari skuad Timnas Jepang dalam tujuh bulan terakhir kembali dipanggil. Bek senior itu mengaku sangat senang kembali berpeluang membela Samurai Biru.

Yuto Nagamoto

“Saya merasa sangat terhormat telah terpilih lagi untuk mewakili tim nasional,” kata Nagatomo dikutip dari Nikkan Sports, Senin (11/11/2024).

Walau kemungkinan besar akan menjadi penghangat bangku cadangan, Nagatomo menegaskan punya tekad tinggi menjelang berhadapan dengan Indonesia dan China. Mantan pemain Inter Milan itu menginginkan Timnas Jepang menyapu bersih kemenangan.

“Babak kualifikasi terakhir akan terus menjadi pertarungan yang sulit, jadi saya pikir kita semua harus fokus pada pertandingan di depan kita dan bekerja keras dari latihan, hanya memikirkan kemenangan,” kata Nagatomo.

“Ini tidak akan berakhir begitu saja, jadi kami harus bekerja keras di lapangan. Saya akan berjuang sekuat tenaga dan berkontribusi untuk kemenangan,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
