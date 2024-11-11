Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Siasat Carlos Pena Jelang Persija Jakarta Hadapi Jadwal Padat pada Desember 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |01:05 WIB
Siasat Carlos Pena Jelang Persija Jakarta Hadapi Jadwal Padat pada Desember 2024
Para pemain Persija Jakarta kala berlaga. (Foto: Persija Jakarta)
A
A
A

SIASAT Carlos Pena jelang Persija Jakarta hadapi jadwal padat pada Desember 2024. Pelatih Persija Jakarta itu memilih memberikan libur kepada para pemainnya menjelang jeda internasional November ini.

Persija memasuki jeda internasional pekan depan dengan senyum lebar. Pasalnya, dalam pertandingan terakhir di Liga 1 2024-2025 yang berlangsung pada 6 November 2024, mereka menggilas Madura United 4-1.

Persija Jakarta

Rizky Ridho dan kolega baru akan bertanding lagi melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 22 November 2024. Alhasil, ada jeda sekira dua pekan selama jeda internasional menuju laga klasik tersebut.

Carlos Pena pun memilih untuk memberikan waktu libur dan beristirahat sejenak kepada para pemainnya, sebelum jeda internasional bulan ini. Sebab, pada Desember mendatang, Macan Kemayoran -julukan Persija- memiliki jadwal padat dengan melakoni enam pertandingan.

“Akan ada libur karena pemain pantas mendapatkan libur setelah perjuangan bulan ini. Bulan depan (Desember) akan jadi bulan yang berat karena ada banyak pertandingan. Di momen ini, kesempatan untuk pemain bisa istirahat dan refresh,” kata Pena dilansir dari laman resmi Persija, Senin (11/11/2024).

