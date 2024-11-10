Tak Buang Waktu, Besok Timnas Indonesia Langsung Latihan Jelang Lawan Jepang

JAKARTA – Timnas Indonesia tak membuang waktu jelang menghadapi Timnas Jepang di matchday lima Grup C Putaran 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Menurut manajer tim Sumardji, skuad Garuda akan langsung latihan pada Senin 11 November 2024.

Pertemuan tim asuhan Shin Tae-yong melawan Jepang dalam rangka fase Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat 15 November 2024.

Sumardji mengatakan Pratama Arhan dan kolega segera bersiap diri agar dapat tampil maksimal melawan Jepang. Sebab, Timnas Indonesia bakal mendapatkan ujian berat dari tim syarat pemain berkualitas dan pengalaman.

"Besok (sudah latihan)," kata Sumardji kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (10/11/2024).

Pria berkacamata itu mengatakan, beberapa pemain sudah berada di Jakarta. Namun, ia belum bisa membeberkan nama-namanya pemain yang akan sudah bisa bergabung dalam latihan perdana.

"Sebagian sudah datang," kata COO Bhayangkara FC itu.