Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Buka-bukaan soal Target Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi, Bidik 3 Poin?

Muhammad Gazza , Jurnalis-Minggu, 10 November 2024 |00:07 WIB
Erick Thohir Buka-bukaan soal Target Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi, Bidik 3 Poin?
Erick Thohir bersama para pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka-bukaan soal target Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akankah pasukan Shin Tae-yong ditargetkan membidik 3 poin?

Erick Thohir pada awalnya menyerahkan soal prediksi dan juga target kepada awak media. Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa bekerja keras sebaik mungkin dalam dua laga tersebut.

Timnas Indonesia

"Kalau saya selalu tiap pertandingan ingin dapat poin," tegas Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 8 November 2024.

"Karena waktu itu kan saya sampaikan (target) 15 poin untuk 10 pertandingan. Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin (dapat) 12 poin," tambahnya.

Dalam empat pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia mengoleksi total tiga poin. Raihan tersebut didapatkan melalui hasil imbang kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta satu kekalahan dari China.

"Artinya apa? Ranking 3-4 (targetnya)," tutur Erick Thohir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183966/timur_kapadze-fmSN_large.jpg
Pengamat Sepakbola Ungkap Penyebab Timur Kapadze Layak Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183937/timnas_indonesia-7oY1_large.jpg
Media AS Sindir Timnas Indonesia: Negara Berpenduduk Terbesar Keempat Minim Sejarah di Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183893/jesus_casas-GNr5_large.jpg
Adu Gaji Calon Pelatih Timnas Indonesia Jesus Casas dengan Timur Kapadze, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/51/3183847/timnas_indonesia_turun_ke_peringkat_123_dunia_pssi-YjBx_large.jpg
Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Skuad Garuda Melorot Lagi, Ditinggalkan Thailand dan Malaysia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/16/11/1644775/jadwal-dan-link-european-qualifiers-202526-matchday-10-di-vision-sajian-match-seru-sepanjang-pekan-pmn.webp
Jadwal dan Link European Qualifiers 2025/26 Matchday 10 di VISION+, Sajian Match Seru Sepanjang Pekan!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/16/rizky_ridho_memperpanjang_kontrak_hingga_2028.jpg
Perpanjang Kontrak! Rizky Ridho Tegaskan Misi Besar bersama Persija
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement