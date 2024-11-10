Erick Thohir Buka-bukaan soal Target Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi, Bidik 3 Poin?

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka-bukaan soal target Timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi di Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akankah pasukan Shin Tae-yong ditargetkan membidik 3 poin?

Erick Thohir pada awalnya menyerahkan soal prediksi dan juga target kepada awak media. Dia mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa bekerja keras sebaik mungkin dalam dua laga tersebut.

"Kalau saya selalu tiap pertandingan ingin dapat poin," tegas Erick Thohir kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Jumat 8 November 2024.

"Karena waktu itu kan saya sampaikan (target) 15 poin untuk 10 pertandingan. Hari ini kita 4 pertandingan 3 poin, artinya untuk mencapai 15 poin tidak mudah. Terbaik mungkin (dapat) 12 poin," tambahnya.

Dalam empat pertandingan yang sudah dijalani, Timnas Indonesia mengoleksi total tiga poin. Raihan tersebut didapatkan melalui hasil imbang kontra Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, serta satu kekalahan dari China.

"Artinya apa? Ranking 3-4 (targetnya)," tutur Erick Thohir.