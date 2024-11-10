Hasil Tottenham Hotspur vs Ipswich Town di Liga Inggris 2024-2025: The Tractor Boys Menang 2-1

LONDON – Hasil Tottenham Hotspur vs Ipswich Town di Liga Inggris 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Tottenham Hotspur, London, Inggris, Minggu (10/11/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Tractor Boys.

Kedua gol Ipswich dicetak oleh Sam Szmodics (31’) dan Liam Delap (43’). Sedangkan, Spurs hanya bisa membalas sekali lewat Rodrigo Bentancur (69’).

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah tampil dominan sejak menit-menit awal. Namun, Ipswich sudah mengancam di menit kedua lewat sepakan Szmodics yang mampu diselamatkan Guglielmo Vicario.

Selang semenit, gantian peluang emas Brennan Johnson dari jarak dekat yang melebar. Jual beli serangan terjadi lantaran kedua tim menampilkan permainan terbuka.

Gol akhirnya datang bagi Ipswich di menit ke-31. Umpan Delap sukses dikonversi menjadi gol oleh Szmodics di dalam kotak penalti.

Kejutan bahkan tercipta jelang rehat. Lewat serangan balik kilat, tembakan kaki kiri Delap bersarang manis di pojok atas gawang Vicario. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.