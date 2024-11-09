Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Erick Thohir Minta Garuda Tiru Sikap dan Kerja Keras Pemain Senior Samurai Biru Ini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |20:51 WIB
Jelang Timnas Indonesia vs Jepang, Erick Thohir Minta Garuda Tiru Sikap dan Kerja Keras Pemain Senior Samurai Biru Ini
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: MNC Portal Indonesia)
JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Jepang memang jadi lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026, namun jika ada pemain lawan yang bisa menjadi inspirasi, maka laga nanti bisa jadi pelajaran berharga untuk skuad Garuda. Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir mengambil contoh pemain senior Jepang, Yuto Nagatamo yang layak dijadikan panutan atas sikal dan kerja keras luar biasanya.

Erick bahkan berharap para pemain Timnas Indonesia bisa menuru sikap dan kerja keras mantan pemain Inter Milan tersebut. Sebab berkat kerja keras dan sikap yang dimiliki Nagatomo, tubuh kecilnya tak jadi penghalang untuk bisa bersaing di Eropa.

Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Jepang dalam laga kelima Grup C Babak Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan itu dijadwalkan berlangsung pada 15 November mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta.

Selain memboyong para bintang muda mereka, Samurai Biru -julukan Timnas Jepang- juga turut membawa pemain senior seperti Nagatomo ke dalam skuad yang bertandang ke Jakarta. Kebetulan, bek berusia 38 tahun itu adalah pemain Inter Milan ketika Erick Thohir menjabat sebagai presiden klub raksasa Liga Italia itu pada 2013-2018.

Yuto Nagatomo

Kendati pernah punya hubungan di Nerazzurri -julukan Inter Milan, Erick mengaku belum membangun komunikasi lagi dengan Nagatomo menjelang laga Indonesia versus Jepang. Hal itu diungkapkannya kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di area SUGBK, Jumat (8/11/2024).

“Dulu sih udah pernah salam-salaman sama Yuto waktu jadi Presiden Inter. Tapi sekarang belum kontak-kontakan,” kata Erick.

Halaman:
1 2
      
